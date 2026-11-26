Podklady pro získání evropských peněz ministerstvo podle Zůny vypracovalo v letošním prvním čtvrtletí. „Vypracovali jsme podklad, abychom se mohli ucházet o finanční zdroje z Evropské unie, a nejenom ze SAFE, ale i v rámci výsledného finančního rámce 2028 až 2034. Připravili jsme projekty v hodnotě 118 miliard v prvním pilíři a 30 miliard v druhém pilíři,“ uvedl ministr.
Víceletý finanční rámec EU na roky 2028 až 2034 bude hlavním tématem mimořádného zasedání Evropské rady, které se ve čtvrtek a v pátek koná v Bruselu. Česká vláda v pondělí projednala mandát pro premiéra Andreje Babiše (ANO).
Česko bude podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) usilovat o co nejvyšší objem peněz vyčleněných pro ČR a zároveň se bude snažit zabránit tomu, aby se peníze z centrálně řízených programů soustředily v bohatších členských státech.
V pondělí vláda rovněž schválila záměr zapojit se do druhého kola unijního programu SAFE. Mezi priority české strany patří podle dřívějšího vyjádření Zůny bojová vozidla pěchoty, budování těžké brigády, protivzdušná obrana či radary.
Česko má zájem také o společné nákupy munice, dronů a protidronových technologií. V prvním kole si Česko půjčilo v přepočtu přibližně 50 miliard korun na dostavbu dálnice D11 s vojenským využitím, tanky Leopard 2A8 a nákup vozidel Tatra T-815.
Nástroj SAFE schválila Rada EU loni v květnu v reakci na zhoršenou bezpečnostní situaci v Evropě. Členským zemím umožňuje čerpat zvýhodněné dlouhodobé úvěry v celkovém objemu až 150 miliard eur. Do prvního kola se zapojilo 19 členských zemí.
Ve druhém kole je k dispozici 21,3 miliardy eur (zhruba 519 miliard korun). O peníze z druhého kola programu SAFE budou státy podle Zůny soutěžit. Česko proto chce u některých projektů navázat spolupráci s dalšími zeměmi, aby zvýšilo šanci na jejich úspěch.
Nová koncepce výstavby české armády do roku 2040 počítá s obrannými výdaji ve výši dvou procent hrubého domácího produktu do roku 2029 a s jejich růstem až od roku 2030. Na příští rok počítá rozpočet ministerstva obrany s výdaji 190,9 miliardy korun, přičemž obranné výdaje státu mají dosáhnout 2,04 procenta HDP.
Zůna ve čtvrtek v Senátu hovořil také o personálním rozvoji armády, modernizaci infrastruktury či hospodaření státních podniků ministerstva obrany. Naplnění personálních cílů armády do roku 2040 by podle něj bylo při současných výcvikových kapacitách obtížné, resort proto od počátku letošního roku pracuje na jejich posilování.
V dalších letech chce ministerstvo rovněž zvýšit investice do nemovité infrastruktury, na kterou letos vynaložilo přibližně devět miliard korun.