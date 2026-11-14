Cvičení v Polsku se neúčastní většina koalice ochotných, hájí se resort obrany

„Většina členů koalice ochotných, která vznikla na začátku roku 2025, se tedy manévrů přímo neúčastní. Stejně jako například Itálie, Česká republika již za předchozí vlády neschválila vyslání svých vojáků na ukrajinské území, a do aktivit koalice se zapojuje jinou formou,“ uvedla mluvčí resortu Petra Hrušková.
O české neúčasti napsaly v pondělí servery Aktuálně.cz a Ekonomický deník s odkazem na vyjádření předsedy SPD a Sněmovny Tomia Okamury na Facebooku. Okamura v pondělí po jednání koaliční rady na dotaz ČTK uvedl, že v koalici je shoda na tom, že čeští vojáci nebudou cvičit pro podporu Ukrajiny a ani nebudou na Ukrajině. Premiér Andrej Babiš (ANO) později uvedl, že o neúčasti českých vojáků vláda nejednala, je to v kompetenci armády a jde o záležitost ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD).
Cvičení se koná pod společným velením Británie a Francie. Hlavní část manévrů hostí Polsko, zatímco námořní složku řídí Turecko z Istanbulu. „Do cvičení se dále zapojily Belgie, Estonsko, Litva, Německo, Nizozemsko, Španělsko a Švédsko,“ uvedla v sobotu Hrušová.
Pavel neúčast nepovažuje za šťastnou
Pavel neví, co bylo důvodem, proč se čeští vojáci nemají účastnit. „Nepovažuji to za šťastné, protože se tady bavíme o situaci po ukončení konfliktu, tedy jakým způsobem budeme zajišťovat bezpečnost našich zemí, ale i garance pro Ukrajinu. Mám za to, že by se Česká republika takového úsilí měla účastnit,“ řekl ve středu novinářům.
O neúčasti českých vojáků na cvičení v Polsku Zůna vládu neinformoval, sdělil Babiš ve středu novinářům před odletem na neformální summit EU v Dublinu. „My jsme to na vládě neřešili, vůbec o tom nepadlo ani slovo, je to záležitost pana ministra obrany,“ řekl. Neví, od koho má Okamura informace, podotkl. „Je to čistě v kompetenci armády,“ dodal premiér.
Okamura ve videu Facebooku uvedl, že o neúčasti na cvičení rozhodla vláda. „My nebudeme posílat české vojáky z českých rodin na to, aby řešili konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem. To opravdu naše vláda dělat nebude, takže i z toho vyplývá ten náš postoj, že naši vojáci se toho cvičení neúčastní, ani se nebudou účastnit,“ řekl v pondělí předseda SPD novinářům.
|
11. listopadu 2026