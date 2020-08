Ministerstvo obrany může navzdory chybě koupit armádní vrtulníky firmy Bell za 17 miliard, rozhodl antimonopolní úřad

AH-1Z Viper

Dvoumotorový bojový vrtulník americké společnosti Bell Helicopter je nástupcem stroje AH-1W SuperCobra. První let stroje se uskutečnil v prosinci 2000, do výzbroje americké námořní pěchoty byl zařazen v roce 2010. Stroj, jehož původ lze vystopovat až k typu AH-1 Cobra, který bojově létal už od roku 1967 ve Vietnamu, je určený pro dvoučlennou posádku. Základní výzbroj tvoří tříhlavňový rotační kanon M197 ráže 20 mm. Výzbroj lze doplnit o dvojici raket vzduch-vzduch na konce křídel a bloky neřízených raket vzduch-zem, řízených raket vzduch-zem nebo zápalné pumy. Stroj má účinný zaměřovací systém propojený s kanony a protitankovými laserem naváděnými raketami, který dokáže najít cíl vzdálený až 23 kilometrů. Stroj o délce trupu 17,8 metru má maximální vzletovou hmotnost 8390 kg. Cestovní rychlost je 257 km/h, maximální rychlost 370 km/h. Dolet s externími palivovými nádržemi je 685 km, akční rádius 242 km a praktický dostup více než 6000 metrů. Zhruba 85 procent součástek sdílí s víceúčelovým vrtulníkem UH-1Y Venom. Ve výzbroji ho má dosud jen americká námořní pěchota (USMC), připravená dodávka do Pákistánu byla z politických důvodů odložena. Kromě ČR si vipery objednal také Bahrajn.



UH-1Y Venom



Americký dvoumotorový víceúčelový vrtulník určený pro námořní pěchotu je nejnovějším nástupcem legendárního vrtulníku UH-1 Iroquois (Huey), který se proslavil ve vietnamské válce. Vrtulníky převážely americké jednotky nad vietnamskou džunglí k rychlým přepadům, transportovaly zraněné do zázemí a poskytovaly palebné krytí pozemních akcí. Jsou známy z mnoha zpravodajských záběrů i hraných filmů, a protože se v bojových situacích výborně osvědčily, sloužily v armádě nebývale dlouho.Současný Bell UH-1Y Venom, jeden z výrobků společnosti Bell Helicopters patřící do koncernu Textron, poprvé vzlétl v roce 2001 a americká námořní pěchota ho do výzbroje zařadila v roce 2008, nyní jich má necelou stovku. Nahradil stroj Bell UH-1N Twin Huey. UH-1Y je známý také pod přezdívkou Yankee, podle označení písmene Y v hláskovací tabulce NATO. Říká se mu i "Super Huey".UH-1Y Venom se využívá pro transport vojáků, slouží pro dodávky zbraní a dalších záležitostí pro pozemní jednotky. Také tento model dosud používá jen USMC.Dvojice motorů pohání čtyřlistý hlavní rotor i menší ocasní rotor. Venom dosahuje maximální rychlosti 314 km/h a cestovní rychlost 272 km/h. Délka stroje je téměř 18 metrů, vysoký je asi pět metrů. Má dostup více než 6100 metrů a maximální vzletovou hmotnost asi 8400 kilogramů. Na bocích může být vybaven kulomety nebo raketami. Jeho kapacita je čtyři plus osm (dva piloti, velitel a osm členů posádky).