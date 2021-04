Ministerstvo obrany odmítlo, že byl ve Vrběticích skladován zakázaný materiál, jak tvrdí Rusko

PRAHA Ministerstvo obrany odmítlo, že by byl ve Vrběticích skladován materiál zakázaný mezinárodními dohodami. Označilo to za klasický případ šíření dezinformací. Na webu ministerstva obrany to uvedl jeho mluvčí Jan Pejšek. O údajném uskladnění zakázaných protipěchotních min se o víkendu zmínila mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Marija Zacharovová.

„V ČR i zahraničí se v souvislosti s případem Vrbětice opakovaně objevují spekulace, že v areálu byl skladován mezinárodními dohodami zakázaný materiál, konkrétně protipěchotní miny. Podobné tvrzení není pravdivé!“ uvedl Pejšek.

Jourová: Zeman svým projevem znejistěl spojence a nahrál ruské propagandě Česko podle něj plní veškeré mezinárodně-právní závazky včetně Ottawské úmluvy o zákazu použití, skladování nebo výroby protipěchotních min a o jejich zničení. Uvedl, že ve vrbětickém areálu byla skladována pouze těla min bez výbušniny a jejího iniciátoru. Poukázal při tom na rozsudek zlínského krajského soudu, který v roce 2016 rozhodl, že nešlo o zakázaný materiál. Dodal, že veškerý majetek komerčních společností byl ve Vrběticích v roce 2014 uskladněný podle platných nájemních smluv se státním podnikem Vojenský technický ústav. „Všichni nájemci měli platné licence a oprávnění pro nakládání s tímto materiálem. A jakožto jeho vlastníci za něj nesli dle legislativy i uzavřených smluv plnou odpovědnost,“ poznamenal. Tvrzení o zakázaných minách ve Vrběticích je podle něj klasický případ šíření dezinformace. „I proto, aby ČR dokázala podobným případům čelit, byla zpracována Národní strategie pro čelení hybridnímu působení. Tu minulý týden schválila vláda,“ doplnil. Zacharovová v neděli řekla, že Česko musí světovému společenství objasnit, jaké zbraně byly uloženy v muničním skladu ve Vrběticích. „Jak zjistila německá média, (...) byly tam také protipěchotní miny,“ uvedla mluvčí ruské diplomacie a dodala, že je zakázané takové miny přechovávat. Ve Vrběticích v roce 2014 dva výbuchy poničily tamní muniční sklad. České úřady obvinily Rusko, že za případem stojí jeho tajné služby.