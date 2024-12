Obrana uzavřela smlouvu na nákup 14 tanků Leopard. Vyjdou na 4 miliardy

Česko už dříve od Německa dostalo darem 28 tanků Leopard 2A4 a dvě vyprošťovací vozidla Büffel 3 jako ocenění za vojenskou pomoc Ukrajině. První polovina dorazila do ČR v letech 2022 a 2023, všech 28 darovaných tanků by podle ministerstva měla česká armáda převzít do konce roku 2025. Celkem by tak měla mít 42 tanků Leopard 2A4 a dvě vyprošťovací vozidla.

Nákup podle ministerstva zahrnuje pořízení 14 tanků včetně zástavby komunikačních a informačních systémů, dílenských prostředků, souvisejícího materiálu a počáteční zásoby munice.

„Zároveň ministerstvo obrany dokončuje jednání o servisní smlouvě, která v budoucnosti zajistí schopnost servisu těchto tanků na území České republiky subjekty českého obranného průmyslu,“ uvedl dnes úřad v tiskové zprávě.

Nákupem Česko podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) pokračuje v modernizaci tankového vojska a celé armády. „Jde o další krok, abychom se zbavili staré ruské výzbroje a zároveň abychom zvýšili naše schopnosti,“ uvedla.

Německé tanky Leopard 2A4 nahrazují stroje sovětské výroby T-72, které už podle ministerstva nesplňují podmínky moderního bojiště. „Bojové schopnosti tanků T-72, ať už z hlediska palebné síly či ochrany osádky, jsou pro vedení intenzivní bojové činnosti značně omezené,“ uvedlo.

Tanky Leopard podle ministerstva umožní užší spolupráci se spojenci v Severoatlantické alianci (NATO), sdílení kapacit i snazší dostupnost náhradních dílů. „Výhodou je i sjednocení ráže munice,“ dodal úřad.

Letos v červnu také vláda rozhodla o přistoupení k dohodě o společném pořízení tanků Leopard 2A8 s dalšími evropskými zeměmi v čele s Německem. Za až 77 tanků v šesti modifikacích by mělo Česko zaplatit 52,1 miliardy korun. Česká armáda by mohla mít po roce 2030 až 122 tanků Leopard ve verzích 2A4 a 2A8.