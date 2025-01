Česko vloni splnilo závazek vydávat dvě procenta HDP na obranu

Ministerstvo to uvedlo v tiskové zprávě. Na obranné výdaje, do kterých se započítává rozpočet ministerstva obrany, ale také některé položky z jiných resortů bylo podle něj loni vyčleněno celkem 177,1 miliardy korun, ze kterých se vyčerpalo 166,8 miliardy korun.

Konečné posouzení čerpání obranných výdajů, tedy jejich uznání, ovšem proběhne v NATO až v průběhu druhého čtvrtletí roku 2025, a to jak co do nominální výše výdajů, tak ve vazbě na aktuální údaje o výši HDP pro rok 2024. Podíl se tedy může ještě změnit.

Samotné ministerstvo obrany loni hospodařilo se 164,3 miliardy korun, utratilo 159 miliard korun, což je podle úřadu 1,99 procent HDP podle makroekonomické predikce z listopadu 2024.

„Ve srovnání s rokem 2023 jde o více než 1,5násobné čerpání, což je důsledkem přijatých opatření ke zvyšování efektivity. Dosáhli jsme toho přibližně se stejným počtem obslužného personálu jako v roce 2015, kdy byl rozpočet na investice téměř patnáctkrát nižší,“ řekla ministryně obrany Jana Černochová. „Chtěla bych velice poděkovat všem kolegům, ať už v civilní či vojenské části, kteří se o to zasloužili. Nebylo to vůbec jednoduché. A také chci poděkovat Petrovi Fialovi a kolegům ve vládě, že berou naši obranu vážně.“