Obrana vyhlásila tendr na obrněné vozy za 25 miliard, poslouží i jako sanitky

„Již byla vyhlášena veřejná zakázka. Do kvalifikačního kola se přihlásilo více než deset potenciálních dodavatelů,“ řekl deníku náměstek ministryně obrany František Šulc.

O plánu nakoupit až 185 vozidel vláda informovala v červnu, kdy ho zařadila mezi strategické projekty české armády. Nákup vozidel pro ženisty se začal připravovat v roce 2018. Nákup byl ale pro nedostatek peněz odložen.

V lednu 2024 ministerstvo oslovilo státní podnik VOP CZ, aby průzkum trhu v souvislosti s nákupem vozidel aktualizoval. Účelem nákupu je podle úřadu vybavit ženisty, vojenské zdravotníky, speciální síly a Vojenskou policii kolovými vozidly střední hmotnostní kategorie.

„Požadováno je pořízení až 185 kolových vozidel. Sloužit budou k přepravě osob, materiálu i plnění dalších úkolů. Počítá se s několika variantami od vozidel pro ženijní družstva, pro průzkumná družstva až po zdravotnická vozidla, která budou určená pro sedící i ležící pacienty,“ uvedlo v červnu ministerstvo.

Právo píše, že armáda chce auto s pohonem všech čtyř kol, s hmotností do 20 tun, typu MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), které je odolné proti minám. Ženisté takové auto potřebují hlavně pro průjezd zaminovanými poli a také pro jejich odminování.

Auta by měla uvézt až deset lidí, nebo čtyři tuny nákladu a celkově nepřesáhnout hmotnost 20 tun. Přepravovat je armáda plánuje letadly typu C-130 Hercules. Smlouvu chce ministerstvo podepsat na začátku příštího roku, první vozy by armáda měla dostat do konce roku 2026.