Obrana pořídí dvacet železničních vozů pro přepravu těžké vojenské techniky

Informovaly o tom Seznam Zprávy s odkazem na výpis z registru smluv. Armádní Servisní uzavřela smlouvu s Tatravagónkou 18. září. Její hodnota činí 121,308 milionu korun bez DPH. Původní předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla podle serveru zhruba 107,4 milionu korun bez DPH.
Armáda by dvě desítky nových vozů měla dostat do konce letošního roku. Dosud si vozy potřebné pro přepravu těžké vojenské techniky pronajímala prostřednictvím společnosti ČD Cargo. Ta podle vyjádření mluvčí generálního štábu Zdeňky Sobarni Košvancové vozy Samms sama nevlastní a pro potřeby armády je půjčuje od jiných provozovatelů.
V případě bezpečnostní krize by podle armády mohl nastat problém s dostupností vozů kvůli zvýšené poptávce české armády i spojenců. Pořízením vlastních vozů chce armáda zajistit schopnost operativně reagovat na krizové situace a mít přepravní kapacitu pro plnění požadavků NATO, uvedla mluvčí.
Ministerstvo obrany a ČD Cargo podle Seznam Zpráv jednaly o pořízení železničních plošinových vozů s dostatečnou nosností od roku 2022. ČD Cargo tehdy podle generálního štábu zamýšlelo koupit 60 vagonů přibližně za 400 milionů korun. Firma ale požadovala uzavření exkluzivního dlouhodobého smluvního vztahu s ministerstvem obrany, což podle armády nebylo možné.
ČD Cargo následně loni vypsalo zakázku na pořízení až 30 vozů Samms pro přepravu vojenské techniky, v listopadu 2025 ji ale zrušilo. Podle vyjádření společnosti ČD Cargo pro Seznam Zprávy nákup ztroskotal na nemožnosti uzavřít s armádou víceletou smlouvu, která by firmě zaručila dlouhodobé využití vozů. Resort obrany se proto rozhodl pořídit vagony prostřednictvím Armádní Servisní z finančních prostředků ministerstva.