Ministerstvo podalo trestní oznámení na nemocnici v Olomouci kvůli defibrilátorům

Ministerstvo zdravotnictví podalo trestní oznámení kvůli operacím pacientů s přístroji na kontrolu srdečního rytmu, takzvaných kardioverterů-defibrilátorů, ve Fakultní nemocnici Olomouc. Důkazy ukazují na neobvykle vysoké počty výkonů a vznikla podezření na obcházení kritérií pro voperování těchto přístrojů.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch před hlasováním o důvěře vládě (13. ledna...

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch před hlasováním o důvěře vládě (13. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministryně financí Alena Schillerová...
Den zdraví na Úřadu vlády. Na snímku ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. (12....
Schůze Poslanecké sněmovny. Poslanci projednají v úvodním kole návrh státního...
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přčichází na jednání vlády (23. února 2026)
„Zjištění, která máme aktuálně k dispozici, jsou natolik závažná, že odůvodňují neprodlené prověření orgány činnými v trestním řízení,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Oznámení podal resort Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci. Více podrobností nechce uvádět kvůli aktuálnímu policejnímu vyšetřování.

Ministerstvo zdravotnictví v uplynulých dnech zajistilo interní listinné důkazy a datové podklady, které ukazují na neobvykle vysoké objemy vykazované invazivní péče na daném pracovišti.

„Ochrana zdraví a bezpečnosti pacientů“

Podle zajištěných materiálů existuje důvodné podezření na možné systémové obcházení indikačních kritérií při implantacích kardioverterů-defibrilátorů (ICD), případné účelové úpravy zdravotnické dokumentace a nestandardní postupy při realizaci klinických studií.

„Naší absolutní prioritou je ochrana zdraví a bezpečnosti pacientů,“ uvedl dále ministr zdravotnictví.

Podle něj nelze tolerovat jakékoli podezření, že by pacienti mohli být vystavováni invazivním zákrokům bez jednoznačného medicínského opodstatnění, natož aby docházelo k manipulaci se zdravotnickou dokumentací za účelem neoprávněného čerpání prostředků z veřejného zdravotního pojištění.

„Ministerstvo poskytuje v dané věci policii maximální součinnost,“ dodal Vojtěch.

Ministerstvo v tiskové zprávě doplnilo, že nebude k probíhajícímu vyšetřování do jeho ukončení poskytovat další podrobnosti.

Defibrilátor ICD je malé elektronické zařízení, které lékaři implantují pacientům s vysokým rizikem život ohrožujících poruch srdečního rytmu. Přístroj hlídá srdce a v případě potřeby ho dokáže elektrickým výbojem korigovat zpět do normálního rytmu.

Trestní řízení souvisí s policejním zásahem z prosince loňského roku. Vyšetřování se týká možných nesrovnalostí ve studijní dokumentaci a prověřuje rovněž, zda u některých pacientů nebyly nadužívány implantace defibrilátorů ICD. Nemocnice od začátku odmítá, že mohly některým pacientům se srdečními problémy ublížit. Lékaři je podle dřívějšího vyjádření vedení voperovali pouze těm, kteří je kvůli srdeční vadě opravdu potřebují.

Mohlo by Vás zajímat

