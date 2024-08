Jurečka plánuje revizi platů ve veřejném sektoru, do voleb ji nestihne

„Ta změna je poměrně rozsáhlá a není to reálné udělat do konce volebního období. Může mít několik variant. Bavíme se nejen o rozložení v platových třídách – podle kvalifikace, ale bavíme se o systému stupňů – podle délky praxe, jestli je to spravedlivé, férové, jestli seniorita není přežitá,“ uvedl ministr Jurečka.

Reformu odměňování ve veřejném sektoru žádají samosprávy i odboráři. Podle nich je obtížné za nynějšího nastavení platů pracovníky získat a udržet, řada tarifů je navíc pod minimální mzdou.

Platové tarify stanovuje vláda v nařízení. Pět tabulek upravuje základ výdělku asi 776 000 úředníků, pracovníků v kultuře, učitelů či lékařů. Zvláštní stupnice je pak pro 70 400 zaměstnanců ve službách státu. V platových třídách se odráží vzdělání, náročnost a odpovědnost práce a v platových stupních délka praxe.

Podle Mariana Jurečky nemá logiku ani rozdělení do jednotlivých stupnic. „Lidi, kteří jsou pod státní službou a kteří jsou v té první či druhé stupnici, mají stejné požadavky na vzdělání a dělají velmi podobný typ činnosti, ale už v základu jsou naprosto nesystémové rozdíly ve výši odměňování,“ řekl ministr.

Jurečka tvrdí, že platový systém je nepřehledný a k jeho změnám bude potřeba upravit legislativu. „Budeme na tom dál pracovat, abychom to připravili, ale reálné je udělat to v příštím funkčním období Sněmovny,“ uzavřel Jurečka.

Například podle první tabulky má vysokoškolák v úřadu ve 12. třídě ve 4. stupni s pětiletou praxí tarif 30 230 korun, v 6. stupni s desetiletou praxí 32 450 korun a v 9. stupni s dvacetiletou praxí 36 070 korun. „Považujeme za vhodné snížit počet a váhu platových stupňů, neboť z praxe vyplývá minimální korelace mezi delším profesním působením zaměstnanců a jejich pracovním výkonem,“ uvedlo Sdružení místních samospráv (SMS) v připomínkách k nedávnému návrhu nařízení se zvýšením tarifů.

Požaduje po ministerstvu, aby vypracovalo „komplexní revizi systému odměňování a zároveň komplexní revizi katalogu prací“. Podle SMS je nutné zlepšit ve veřejné sféře odměňování zvlášť u některých profesí, a to třeba IT specialistů či právníků. Také Karlovarský kraj napsal, že znovu důrazně žádá o revizi systému odměňování. Počet platových stupňů označil za neúčelný a neefektivní.

Odboráři a zástupci samospráv i resortů poukazují také na to, že řada tarifů je pod minimální mzdou. Má je desetina zaměstnanců veřejné sféry a státu.

Odměňování ve veřejné sféře v evropských zemích porovnával před několika lety Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (RILSA). Trendem tam podle něj byl rychlejší posun lidí do vyššího tarifu za kvalitní práci a výkonnost, zohlednění průběžného vzdělávání v platu či příplatky za náročnější úkoly.