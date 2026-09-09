Policie na základě znaleckého posudku dospěla k závěru, že otec byl v době činu pod vlivem drog a nebyl příčetný.
„Požádal jsem kolegy, kteří mají na starosti kontrolu znalecké činnosti, aby se zabývali posudkem, na jehož základě byl pachatel označen za nepříčetného,“ uvedl Tejc. „Podle mého názoru se vůbec nedá vyloučit, že na základě tohoto prověření a možná i postupu dalších orgánů činných v trestním řízení, například státního zastupitelství, bude věc zpátky překvalifikována na trestný čin vraždy,“ doplnil ministr.
Otec, který měl dlouhodobě problém se závislostí na drogách i s psychickým onemocněním, tříletou Viktorku brutálně usmrtil letos v březnu. Podle nového znaleckého posudku z oboru psychiatrie a klinické psychologie se přivedl užitím drogy do stavu, kdy nevěděl, co dělá, ani se nedokázal ovládat. Nově mu tak hrozí tři až deset let vězení. Za vraždu nezletilého dítěte by mu hrozilo až 20 let, případně výjimečný trest.
Otázka ohledně kvality
Znalecký posudek zpracovala podle webu psychiatrička Gabriela Leblová, ministerstvo podle Tejce prověří vzorek její další práce. „Mám dlouhodobě pochybnost o tom, že jeden znalec, byť schopný a výkonný, může zpracovávat takové množství znalecké práce, jaké je u ní evidováno,“ uvedl Tejc s tím, že u velkého množství práce podle něj logicky vzniká otázka kvality.
Leblová podle Seznam Zpráv kritiku odmítá, odborný závěr posudku dle ní nelze redukovat na otázku, co bylo možné několik dní po činu zjistit toxikologickým vyšetřením. Kvůli mlčenlivosti se k podrobnostem vyjádří až před soudem. Případnému novému posudku se ale podle webu nebrání.
Překvalifikování trestného činu chce prověřit i skupina dvou desítek senátorů, obrátila se kvůli tomu na nejvyšší státní zástupkyni Lenku Bradáčovou. „Zejména bychom považovali za vhodné, aby bylo zváženo vyžádání revizního znaleckého posudku znaleckým ústavem tak, aby závěry o příčetnosti obviněného v době činu nevzbuzovaly jakoukoli rozumnou pochybnost, a to i s ohledem na to, že dřívější znalecké posudky dospěly k odlišným závěrům,“ uvedli senátoři v žádosti.
Tejc v kauze usmrcené dívky podal kárnou žalobu na soudkyni, která svěřila dívku z pěstounské péče do péče biologických rodičů, a podnět k prověření činnosti OSPOD. Ministr už dřív mluvil také o přezkoumání souvisejících znaleckých posudků. Podle svých dřívějších vyjádření chystá také systémové změny, aby se situace neopakovala. Plánuje také změny u trestného činu opilství.