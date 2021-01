Praha Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v pátek zveřejní detaily k programu COVID gastro a uzavřené provozovny. Žádosti začne přijímat v pondělí, do týdne by mohlo začít vyplácet. Šéf resortu Karel Havlíček (za ANO) to ve čtvrtek řekl v diskusní aréně projektu HOREKA 112.

Všechny uzavřené provozovny budou mít nárok na dotaci na každého pracovníka, uvedl Havlíček Všechny provozovny uzavřené kvůli epidemii nového koronaviru budou mít nárok na dotaci na každého pracovníka 400 korun za den. O dotaci budou moci žádat podnikatelé, kterým byl omezen nebo zakázán prodej zboží či služeb alespoň v části období od 14. října loňského roku do letošního 10. ledna. Na pomoc je připraveno 2,5 miliardy korun. Havlíček předpokládá, že o tuto pomoc požádá zhruba 100 000 podnikatelů. Parametry programu budou mít podnikatelé podle Havlíčka čas přes víkend nastudovat a od pondělí budou moci začít podávat žádosti. Při vyplňování formuláře by si podnikatelé podle něj měli dát pozor na číslo účtu, ve kterém dělají nejčastěji chybu. Prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek v dnešní debatě ocenil rychlost, s jakou byl program COVID gastro připraven. Pokud ale o dotaci požádají všichni, je podle něj spočítáno, že 2,5 miliardy stačit nebude. Doufá, že tedy v případě potřeby bude alokace zvýšena. Bylo by podle něj špatné, pokud by se dostalo jen na ty, kteří požádají jako první. Vstřícnější PES již 22. ledna? Havlíček nastínil, jak by mohly vypadat nadcházející měsíce Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) doplnila, že připravuje novelu zákona o státním rozpočtu. Je podle ní evidentní, že i kvůli kompenzačním programům bude třeba více peněz na výdajové straně. V České republice nyní platí kvůli koronaviru nejpřísnější pátý stupeň protiepidemického systému (PES). Restaurace mohou občerstvení prodávat jen přes výdejní okna. Je zakázán maloobchodní prodej s výjimkami, které mají potraviny, lékárny, drogérie, optiky nebo galanterie. Fungovat nesmí většina služeb, zavřená jsou fitness centra, posilovny, bazény či sauny. Hotely mohou hosty ubytovávat jen za služebním účelem.