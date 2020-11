Souboj serverů o covidu? Ministerstvo nepřímo varovalo před webem od Feriho, vládní zmocněnec přináší vysvětlení

Praha Od pátku funguje na českém internetu Covid Portál, nový vládní web, který přináší informace o koronavirové pandemii. Měl by se doplňovat s webem ministerstva zdravotnictví a zároveň sloužit jako přehledný rozcestník v době, kdy se opatření v boji proti viru neustále mění a lidé leckdy ztrácejí přehled. Projekt navržený poslancem Dominikem Ferim (TOP 09) už v neděli ale narazil na nesrozumitelný jazyk úřadu ministra Blatného.

Lidé by se měli podle vládního zmocněnce pro informační technologie a digitalizaci a šéfa projektu Vladimíra Dzurilly v opatřeních snadno orientovat. „Uvedu příklad: až se opatření budou rozvolňovat, na webu se objeví aktuální informace, které vždy projdou úpravou příslušného resortu. To znamená, že když se zruší zákaz vycházení po deváté hodině, ovlivní to například cyklistiku. A daný resort to zpracuje a na portálu se to pak objeví,“ doplnil Dzurilla.

Server by měl předejít dezinformacím nebo špatným interpretacím vydaných opatření. „Za správnost odpovídá vždy příslušný resort, protože ministerstva dostala podkladová data ke korekci. Občané se tak mohou spolehnout na to, že je dané resorty kontrolovaly,“ napsal pro Lidovky.cz opoziční poslanec za TOP 09 Dominik Feri, který vznik webu před dvěma týdny dojednal s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Doplnil, že všechna ministerstva budou v projektu zapojena a měla by spolupracovat. V neděli dostal plán trhlinu, mohl za to informační šum na síti.

Ministerstvo zdravotnictví na Twitteru totiž vydalo nečekaně prohlášení, kterým se od Covid Portálu distancovalo. „Pro ty, kteří ještě nestačili zaznamenat, stránka koronavirus.mzcr.cz je jediné oficiální a denně aktualizované místo se správnými informacemi o současné situaci,“ uvedl úřad. Reakce nenechala na sebe dlouho čekat. „Že já radši místo spolupráce s rozhádanými ministerstvy nehrál World of Warcraft (populární počítačová hra, pozn. red.),“ odpověděl Feri. Serveru Lidovky.cz napsal, že netuší, co resort zdravotnictví k příspěvku vedlo.



Že já radši místo spolupráce s rozhádanými ministerstvy nehrál World of Warcraft https://t.co/Wfc7zpuHvM — Dominik Feri (@DominikFeri) November 8, 2020

Podle Dzurilly šlo však o nešťastnou formulaci. „Bylo mi potvrzené ze strany ministerstva zdravotnictví, že vše je v pořádku. Bylo to myšlené tak, že portál je zatím v pilotní verzi, a tak by se mohlo stát, že by se objevila chyba, když to ještě není dotažené,“ vysvětlil pro Lidovky.cz. Že příspěvek byl matoucí, potvrdila i následná reakce Jana Blatného, ministra zdravotnictví, který nakonec spolupráci s novým webem potvrdil. „I my jsme rádi, že vznikl nový centrální covidový web. Je dobře, když se maximum ověřených a pravdivých informací dostane k široké veřejnosti. Na jeho tvorbě proto budeme dál spolupracovat s napříč všemi resorty,“ napsal na twitter.

Nové stránky obsahují přehled kompenzačních programů pro podnikatele i zaměstnance zasažené koronavirovou krizí, zvlášť popisují například pravidla pro svatby, pohřby nebo stěhování v době epidemie. Část webu se věnuje možnostem trávení volného času, další fungování obchodů, služeb, pošt nebo bank.

Podle Dzurilly Covid Portál ale nemá nahradit stránky ministerstva zdravotnictví, naopak má fungovat jako jeho nadstavba. „Nechceme dalekosáhle popisovat detaily, na stránkách jsou uvedené odkazy na ministerstvo zdravotnictví pro ty, kteří chtějí o daném opatření bližší informace,“ vysvětlil pro Lidovky.cz.

Nové webové stránky mají srozumitelně informovat o vládních opatřeních proti koronaviru.

Pilotní verze byla spuštěna v pátek večer, ta ostrá na sebe nenechá dlouho čekat. „Dolaďujeme poslední detaily, během několika dní web spustíme oficiálně,“ doplnil Dzurilla.



Server vznikl na popud poslance Feriho a zapojili se do něj také odborníci z iniciativy Česko.Digital a Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT), která spolu s ministerstvem zdravotnictví spravuje také aplikaci eRouška.