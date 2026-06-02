Server však zjistil, že se Janoušek už několik měsíců po propuštění účastnil cyklistických závodů a později i lyžařských. Podnikatel si před propuštěním v roce 2022 odpykal asi polovinu z trestu 4,5 roku vězení za nehodu způsobenou v roce 2012 úmyslně a pod vlivem alkoholu.
„Z pokynu pana ministra (Jeronýma Tejce, za ANO) byl zahájen dohled nad soudy ve věci podmíněného propuštění pana Janouška,“ sdělila serveru mluvčí ministerstva spravedlnosti Marcela Nevšímalová. Úřad si vyžádal soudní spis.
„Co se týče znaleckých posudků, tak je po obdržení spisu předáme příslušnému odboru ministerstva – odboru insolvenčních správců, znalců a tlumočníků - k posouzení,“ doplnila mluvčí.
Janoušek v roce 2012 řídil v opilosti a narazil do vozu před ním. Když řidička z poškozeného auta šla za ním a pokoušela se ho kontaktovat, Janoušek ji úmyslně srazil a ujel. Policisté pak Janouškovi při dechové zkoušce naměřili přes 2,2 promile alkoholu.
Žena utrpěla život ohrožující zranění. Janoušek kvůli tomu čelil obžalobě z pokusu o vraždu, nakonec dostal trest 4,5 roku vězení za těžké ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky.
Do věznice Janoušek nastoupil v listopadu 2014, ale od března 2016 až do července 2021 byl na svobodě. Brněnská justice mu totiž výkon trestu opakovaně přerušovala na základě lékařských posudků, podle nichž u Janouška existuje po operaci hlavy riziko těžkého poranění mozku, potřebuje dohled a musí se při chůzi opírat o berli.
Sledování ale poté lobbistu zastihlo na plovárně, na kole nebo v galerii. Média navíc zveřejnila snímky, na nichž byl Janoušek bez hole v Alpách. Janoušek se tak vrátil za mříže, ale už v prosinci 2022 se opět dostal předčasně z vězení na podmínku. Soud mu stanovil sedmiletou zkušební dobu.
Z vězení vycházel v roce 2022 Janoušek v ochranné helmě, kterou údajně potřebuje kvůli vážnému poranění hlavy. Podle serveru Seznam Zprávy se ale podnikatel, který je podle znaleckých posudků vážně nemocný, musí chodit o holi a hrozí mu i smrt, už méně než půl roku po propuštění účastnil cyklistických závodů.
Několikrát po propuštění se pod pseudonymem Roman Zilvar zúčastnil závodů L’Etape Czech Republic by Tour de France a loni například lyžařského závodu Jizerská padesátka. Na dotazy ohledně účasti v závodech podle serveru Janoušek nereagoval.
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20. prosince 2022