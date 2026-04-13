Tejcův resort na bitcoinovou kauzu povolal známého právníka, může to stát i miliony

  18:51
Ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s bitcoinovou kauzou povolalo známého právníka Jaroslava Ortmana. Za jeho služby může zaplatit i několik milionů korun. Už na začátku roku resort informoval, že v souvislosti s bitcoinovou aférou v loňském roce utratil zhruba 7,3 milionu korun. Prozatím nejdražší ze služeb ve zmíněné kauze byl audit, který stál skoro 3,6 milionu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
25 fotografií

Ministerstvo spravedlnosti v minulém týdnu v registru smluv zveřejnilo „Smlouvu o poskytování právních služeb – zastupování Ministerstva spravedlnosti“. Resort má zastupovat známý právník Jaroslav Ortman. Maximální cena za jeho služby je stanovena na asi 3,6 milionu korun.

„Předmětem smlouvy je poskytování právních služeb spočívajících zejména v právním poradenství a zastupování ministerstva jako poškozeného a související úkony v souvislosti s tzv. bitcoinovou kauzou, tedy v souvislosti s darováním bitcoinů ministerstvu,“ píše se mimo jiné ve zveřejněné smlouvě.

Řízení před mezinárodními orgány

Ortman má resort podle smlouvy zastupovat v soudních, rozhodčích, smírčích nebo správních řízeních před soudem, tribunálem nebo jiným veřejným orgánem či v řízení před mezinárodními orgány pro řešení sporů.

„Právní služby v rámci přípravy na uvedená řízení a dále též pokud okolnosti nasvědčují tomu, že konkrétní věc se s vysokou pravděpodobností stane předmětem řízení,“ uvádí dále dokument.

Smlouvu ministerstvo uzavřelo do 31. prosince 2029 nebo do vyčerpání peněz.

„Uvedenou smlouvu jsem uzavřel, ale s ohledem na moji povinnost mlčenlivosti na otázky nemohu odpovídat,“ sdělil Ortman pro iDNES.cz.

Ortman byl v polovině 90. let poslancem České národní rady a následně Sněmovny. Jako advokát působil i v některých známých kauzách. Byl například obhájcem Davida Berdycha z Berdychova gangu. V nedávné době zastupoval třeba bývalou biatlonistku Gabrielu Soukalovou.

Mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka redakci ohledně ceny doplnil, že se jedná o limit maximálního plnění, který nemusí a nebude vyčerpáno, nicméně je ho nutné podle něj podle zákona u smlouvy uvést.

„Očekáváme plnění v řádu maximálně statisíců korun. Smlouva se uzavírá na čtyři roky a je navíc vypověditelná s výpovědní lhůtou jeden měsíc,“ řekl Řepka.

Cílem smlouvy je podle jeho slov zajištění možnosti odborného zastoupení, a to v případě, že ministerstvo bude nuceno přistoupit k vymáhání škody, která mu byla způsobena tzv. bitcoinovou kauzou. „Tedy přijetím bitcoinů, jejich prodejem a následnými dohodami o narovnání,“ dodal Řepka.

Miliony korun

Resort spravedlnosti již v lednu zveřejnil seznam plateb za poradenské služby v bitcoinové kauze.

Ministerstva na základě vládní protikorupční strategie dvakrát ročně povinně zveřejňují seznamy poradců i plateb za služby, které poradci úřadům poskytli. Ministerstvo spravedlnosti loni dalo právníkům, znalcům nebo auditorům za služby výslovně spojené s bitcoinovou kauzou miliony korun.

Největší zakázkou byl externí audit k okolnostem daru bitcoinů od firmy Grant Thornton, který stál zhruba 3,6 milionu. Výsledky auditu zveřejnilo ministerstvo loni v září.

Resort spolupracoval s desítkami odborníků

Další velká zakázka v souvislosti s bitcoinovou kauzou byla na právní služby a stanoviska od advokátní kanceláře Chrenek, Toman, Kotrba, například k nakládání s penězi z dražby bitcoinů či s ještě nevydraženými bitcoiny. Kancelář za to dostala dohromady zhruba 2,8 milionu korun.

Ministerstvo se kvůli kauze radilo také s dalšími právníky. Advokátní kancelář Clifford Chance Prague Association dostala za poradenství asi 461 tisíc korun a kancelář Hartmann, Jelínek, Malý, Moreno a partneři zhruba 194 tisíc korun. Přes 300 tisíc korun stálo vyhotovení dvou znaleckých posudků v souvislosti s uzavřením dohod o narovnání mezi ministerstvem a kupujícími bitcoinů.

Ministerstvo podle serveru Česká justice v loňském druhém pololetí spolupracovalo s desítkami externích odborníků. Hodinové sazby se většinou pohybovaly mezi 400 až 550 korunami. Nejvyšší částku mezi jednotlivci získal soudce Paul Springer, který za konzultační činnost v justiční a legislativní oblasti obdržel 181 500 korun, dodal server.

Blažek kvůli kauze rezignoval

Kauza, která vypukla loni v květnu, souvisela s neprůhledným darem kryptoměny bitcoin ministerstvu spravedlnosti za téměř miliardu korun.

Bitcoiny dal úřadu Tomáš Jiřikovský, trestaný za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Podle policie kryptoměna může pocházet z nelegálních obchodů.

Jiřikovský je nyní ve vazbě. Kromě legalizace výnosů z trestné činnosti je stíhán i za provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Ministerstvo spravedlnosti už v minulosti oznámilo, že se připojí jako poškozené k trestnímu řízení.

Někdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek kvůli kauze rezignoval, i když tvrdí, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil.

21. srpna 2025
