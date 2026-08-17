Loni v prosinci Peková potvrdila, že proti ní bylo zahájeno přestupkového řízení. Ve svém vyjádření mimo jiné tehdy tvrdila, že podnět k řízení podal slovenský poslanec Tomáš Szalay, který odmítl její znalecký posudek s názvem „Kvantitativní stanovení obsahu nukleových kyselin DNA a RNA v šaržích vakcíny Spikevax (Moderna) a šaržích vakcíny BNT162b2 (Pfizer)“.
Molekulární genetička tehdy také zdůraznila, že posudek zhotovila na požádání od slovenského zmocněnce Kotlára a bez nároku na odměnu.
Poslanec Národní rady Slovenské republiky Tomáš Szalay se objektivně v posuzovaném medicínském laboratorním oboru nikdy nepohyboval, byl ale politicky angažován na straně propagátorů opatření za pandemie covid-19 na Slovensku.