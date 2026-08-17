Peková přišla o znalecké razítko. Pracuje se strachem veřejnosti, řeklo ministerstvo

  10:27
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Soňa Peková | foto: Profimedia.cz

Molekulární genetička Soňa Peková přišla o znalecké oprávnění. O zrušení vykonávat znaleckou činnost rozhodlo ministerstvo spravedlnosti. Peková také musela uhradit 2 500 korun. „Jsem jim to tam poslala, ať mají na zmrzlinu, je vedro,“ řekla ve videu na sociální síti. O razítko přišla kvůli svému posudku, který vypracovala pro slovenského vládního zmocněnce Petera Kotlára.

Loni v prosinci Peková potvrdila, že proti ní bylo zahájeno přestupkového řízení. Ve svém vyjádření mimo jiné tehdy tvrdila, že podnět k řízení podal slovenský poslanec Tomáš Szalay, který odmítl její znalecký posudek s názvem „Kvantitativní stanovení obsahu nukleových kyselin DNA a RNA v šaržích vakcíny Spikevax (Moderna) a šaržích vakcíny BNT162b2 (Pfizer)“.

Molekulární genetička tehdy také zdůraznila, že posudek zhotovila na požádání od slovenského zmocněnce Kotlára a bez nároku na odměnu.

Poslanec Národní rady Slovenské republiky Tomáš Szalay se objektivně v posuzovaném medicínském laboratorním oboru nikdy nepohyboval, byl ale politicky angažován na straně propagátorů opatření za pandemie covid-19 na Slovensku.

Soňa Peková

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