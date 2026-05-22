Nový přes Vltavu u Suchdola zná svou podobu, komise vybrala dražší variantu

„Centrální komise ministerstva dopravy po velmi detailní diskusi a zvážení všech pro a proti vybrala architektonicky hodnotný návrh, který přináší do našich podmínek novou kvalitu. Vedle nesporné architektonické hodnoty představuje i nejmenší zásah do okolí,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.
O podobě mostu rozhodla mezinárodní architektonická soutěž, kterou v roce 2023 vyhlásilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Odborná porota následně vybrala pět nejlepších návrhů, které prošly podrobným hodnocením. Posuzovalo se technické řešení, ekonomická náročnost, dopady na přípravu stavby i budoucí provoz.
Do závěrečného výběru postoupily dvě varianty – návrh společnosti Valbek a návrh architektů Stráský, Hustý a partneři a Studia acht.
Analýza Českého vysokého učení technického ukázala, že přestože vítězná varianta vyžaduje vyšší investici při samotné výstavbě, rozdíly v celkových nákladech během životnosti mostu jsou minimální.
Stavební náklady na vybranou podobu mostu ministerstvo aktuálně odhaduje na 3,5 miliardy korun.
Konečnou cenu určí až výběrové řízení na zhotovitele stavby. ŘSD nyní začne vítězný návrh dopracovávat do podrobnější dokumentace potřebné pro povolení stavby.
Na prvních dvou úsecích severní části Pražského okruhu už podle ministerstva pokračuje majetkoprávní příprava. Vlastníci potřebných pozemků podle úřadu na nabídky výkupů reagují převážně pozitivně.
Most spojí Sedlec a Zámky
Plánovaný Suchdolský most překlene Vltavu mezi Sedlcem na levém břehu a lokalitou Zámky na pravém břehu. Jeho délka dosáhne 606 metrů. Most bude mít šest jízdních pruhů a odstavný pruh, na obou stranách na něj navážou tunely, které jsou součástí připravovaného úseku Pražského okruhu.