Stát nestíhá vyřizovat žádosti o občanství. Cizinců přibývá, úředníků je málo

  9:50aktualizováno  9:50
Počet cizinců žádajících o české občanství roste. Podle kanceláře ombudsmana ministerstvo vnitra často žádosti nezvládá vyřídit v zákonné lhůtě. „Na vině je především rostoucí počet žádostí a trvalý nedostatek úředníků,“ doplnila. I když resort najal víc pracovníků, stále to nestačí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

„Přibývají tak další případy, kdy cizinci čekají na vyjádření úřadu i osmnáct měsíců namísto předepsaných šesti. Lidé v podobné situaci opakovaně žádají o pomoc kancelář ombudsmana a dětského ombudsmana,“ uvedla kancelář v tiskové zprávě.

Zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm považuje za důležité najít cesty, jak by se průtahy mohly systematicky odstranit. Jednal již i s ministrem vnitra a předsedou STAN Vítem Rakušanem.

„Po roce stále nevěděl, na čem je“

Kancelář také poukázala na případ muže, který na odpověď ohledně českého občanství čekal dlouhé měsíce.

„Muž ukrajinské národnosti žije v Česku už přes 30 let. V březnu 2024 podal na ministerstvo vnitra žádost o udělení občanství. Přestože ministerstvo o ní musí rozhodnout ve lhůtě 180 dní, ani po roce muž stále nevěděl, na čem je. Požádal tedy o urychlení řízení. Ovšem bez výsledku,“ popsala jeden z případů kancelář ombudsmana.

Muž se nakonec českého občanství dočkal, a to letos v červnu.

Počet žádostí o české občanství roste. | foto: Kancelář ombudsmana

„Od roku 2023, kdy zástupce ombudsmana řízení o udělování státního občanství cíleně sleduje, dochází k trvalému nárůstu žádostí. Už tenkrát trend jednoznačně naznačoval, že situace se v brzké době nezlepší,“ upozornila kancelář.

Zástupce ombudsmana Schorm tak začal jednat s ministrem vnitra o tom, jak časové prodlevy řešit. Ministerstvo nakonec přistoupilo k navýšení počtu úředníků. Množství žádostí však roste i nadále.

Podle resortu vnitra je důvodem zejména stále se zvyšující počet cizinců s povoleným trvalým pobytem na území Česka. S tím je podle kanceláře spojen i nárůst žadatelů o udělení státního občanství. Jenže i tak průtahy ve vyřizování žádostí trvají.

„Ministerstvu se podařilo přijmout nové zaměstnance, ubyla tak neobsazená služební místa. Řeší organizační změny a testuje nové technologické postupy, které by mohly zkrátit dobu nutnou na posouzení jednotlivých žádostí,“ dodal Schorm.

