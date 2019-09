Ministerstvo vnitra chystá zákaz ozbrojených domobran. Za členství pokuta až 200 tisíc

Praha Domobranci se považují za ochránce státní bezpečnosti a iniciátory vlastenectví. Obvykle chodí v uniformách a se zbraněmi v ruce. Nyní se ministerstvo vnitra rozhodlo domobranné spolky postavit mimo zákon. Za členství v nich by hrozila pokuta až 200 tisíc korun. O kroku ministerstva jako první informoval server Aktuálně.cz

Na aktivitu domobranců a podobných spolků už delší dobu upozorňovala Bezpečnostní informační služba. Podle ní mají členové spolků často krajně radikální až extremistické názory. Domobranné spolky za bezpečnostní riziko považovalo i ministerstvo vnitra, které se nyní rozhodlo zakročit.



„Navrhovaný zákon by měl jednoznačně stanovit, že v Česku jsou různé nelegální paramilitární struktury, které by si mimo právní rámec činily nárok na nahrazování, zastupování či doplňování jejího bezpečnostního systému,“ sdělil pro Aktuálně.cz ministr vnitra Jan Hamáček. Podle něj by pak za účast v obdobném typu spolků mělo být možné udělit pokutu až 200 tisíc korun, a to od roku 2022.

Myslivcům moc nehrozí

Ministerstvo bere v potaz i to, že ne všechny domobranné spolky musí být registrované. Zákon tak bude platit i pro ty, které existují pouze neoficiálně. K posouzení která skupina je nelegální paramilitární strukturou má sloužit analýza, jež zjistí, jestli skupina má politické či společenské cíle, které je schopná prosazovat i ozbrojenou formou. To jestli její členové drží zbraň legálně nebo ne, nebude hrát roli.



Zákon by tak podle ministerstva neměl dopadnout například na myslivce nebo sportovní kluby, protože jejich cílem není ovlivňovat společnost pomocí zbraní. Bez obav podle návrhu mohou zůstat také například airsoftové kluby nebo zájmové organizace sdružující držitele zbraní za účelem podpory práva na vlastnictví, držení a nošení zbraní, ujišťuje vnitro.