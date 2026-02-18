Metnar představí priority svého resortu, vystoupí i šéfové policie a hasičů

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Metnara jmenoval do čela ministerstva vnitra prezident Petr Pavel v polovině prosince. Post zastával už od června 2018 do prosince 2021 v předchozí Babišově vládě.
Ve středečním rozhovoru pro iDNES.cz ministr promluvil mimo jiné o nástupních platech policistů a hasičů. V programovém prohlášení vláda slibuje jejich navýšení na 50 tisíc korun.
„Navýšení nástupních platů policistů a hasičů plánujeme v rámci celého volebního období, protože jsme proti tomu, aby docházelo ke skokovému navýšení, které by vytvářelo rozdíly a mohlo i ohrozit stabilitu rozpočtu,“ řekl v rozhovoru Metnar.
„V současnosti je průměrný nástupní plat u policistů 42 tisíc korun a u hasičů 39 tisíc korun. Celkově to máme spočítané tak, že po celé naše volební období budeme přidávat každý rok na platy bezpečnostních sborů 2,5 miliardy korun,“ dodal.
Navyšování platů se ovšem podle ministra musí propsat i do vyšších tříd. „Nemůže dojít k situaci, aby měl nastupující policista vyšší plat než ten, který slouží třeba pět let. Takže to se propíše, ale bude to proporcionální,“ popsal Metnar.