Metnar představí priority svého resortu, vystoupí i šéfové policie a hasičů

Autor:
  12:56aktualizováno  12:56
Ministr vnitra Lubomír Metnar ve středu představí priority svého resortu. Společně s ním vystoupí také policejní prezident Martin Vondrášek a generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Jejich tisková konference je plánována na 14:00, iDNES.cz ji přinese živě.

Metnara jmenoval do čela ministerstva vnitra prezident Petr Pavel v polovině prosince. Post zastával už od června 2018 do prosince 2021 v předchozí Babišově vládě.

Lubomír Metnar (ANO) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s prezidentem Petrem Pavlem. (2. prosince 2025)
Jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů. Na snímku ministr vnitra Lubomír Metnar. (16. února 2026)
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO)
Jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů proběhlo bez účasti premiéra Andreje Babiše a vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO, kteří jsou v Bavorsku. Na snímku ministr obrany Lubomír Metnar (ANO). (9. února 2026)
Ve středečním rozhovoru pro iDNES.cz ministr promluvil mimo jiné o nástupních platech policistů a hasičů. V programovém prohlášení vláda slibuje jejich navýšení na 50 tisíc korun.

„Navýšení nástupních platů policistů a hasičů plánujeme v rámci celého volebního období, protože jsme proti tomu, aby docházelo ke skokovému navýšení, které by vytvářelo rozdíly a mohlo i ohrozit stabilitu rozpočtu,“ řekl v rozhovoru Metnar.

„V současnosti je průměrný nástupní plat u policistů 42 tisíc korun a u hasičů 39 tisíc korun. Celkově to máme spočítané tak, že po celé naše volební období budeme přidávat každý rok na platy bezpečnostních sborů 2,5 miliardy korun,“ dodal.

Navyšování platů se ovšem podle ministra musí propsat i do vyšších tříd. „Nemůže dojít k situaci, aby měl nastupující policista vyšší plat než ten, který slouží třeba pět let. Takže to se propíše, ale bude to proporcionální,“ popsal Metnar.

