Vnitro stahuje dovolání ve sporu s SPD. Podali ho za mými zády, kritizuje Metnar

Autor: ,
  13:28aktualizováno  13:28
Ministerstvo vnitra stahuje dovolání ve sporu s hnutím SPD kvůli zařazení do zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2020. Resort dovolání podal na začátku února. Ministr Lubomír Metnar (ANO) ale uvedl, že k tomu došlo za jeho zády. Napsal to na sociální síti X.
Na jednání vlády přichází ministr vnitra Lubomír Metnar. (23. února 2026)

Na jednání vlády přichází ministr vnitra Lubomír Metnar. (23. února 2026) | foto: ČTK

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) vystoupil na tiskové konferenci k prioritám...
Tomio Okamura a Radim Fiala (SPD) po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem na...
Tisková konference po ustavující schůzi poslaneckého klubu SPD. (7. října 2025)
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO)
12 fotografií

Ve sporu soudy pravomocně konstatovaly porušení práv SPD. Hnutí kvůli zařazení do zprávy o extremismu podalo více žalob, v dalších sporech dosud pravomocné rozhodnutí nepadlo.

„Dovolání (...) ministerstvo vnitra stahuje, neboť bylo k Nejvyššímu soudu v Brně podáno bez mého pověření, za mými zády a nebyl jsem o tomto úkonu vůbec informován,“ uvedl Metnar.

Podle Metnara jde o vnitřní procesy ministerstva, jejich správnost a nenapadnutelnost. „Takové postupy samozřejmě nemohu a nebudu tolerovat. Ctím práci soudů a jejich pravomocná rozhodnutí. A musím mít také jistotu, že i rezort, za který jsem odpovědný, činí důležité právní úkony řádně,“ napsal ministr. Dodal, že již učinil potřebné kroky k tomu, aby se situace neopakovala.

Ministerstvo vnitra SPD ve zprávě označilo za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu a přisoudilo mu dominantní úlohu při projevování předsudečné nenávisti. V odvolání pak po resortu požadovalo také omluvu.

16. října 2025

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.