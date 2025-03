Každý desátý v Česku je cizinec. Ukrajinců je skoro pětkrát víc než Slováků

Mezi regiony s nejvyšší koncentrací lidi ze zahraničí patří tradičně Praha, kde žila téměř třetina z celkového počtu legálně pobývajících cizinců v Česku. Následoval Středočeský kraj s podílem 14,2 procenta cizinců. Přechodný pobyt mělo loni v Česku 332 994 lidí, trvale v tuzemsku pobývalo 372 217 cizinců.

Hranici milionu lidí počet cizinců překročil poprvé v roce 2022, a to zejména kvůli lidem s tzv. dočasnou ochranou, kterou ministerstvo uděluje lidem, kteří uprchli před ruskou agresí na Ukrajině. Držitelů dočasných ochran bylo k 31. prosinci 2024 v Česku 388 879, to je zhruba o 14 000 víc než na konci roku 2023.

Od začátku konfliktu na Ukrajině před třemi lety do konce minulého roku vydalo Česko dočasnou ochranu celkem 659 970 lidem. Z unijních zemí je dlouhodobě státem, který hostí nejvíce ukrajinských uprchlíků v přepočtu na velikost populace. V prosinci jich v ČR bylo přibližně 36 na každých tisíc obyvatel, uvádí zpráva.

Nelegálních migrantů bylo loni při tranzitu přes území Česka zadrženo 420, což je o 90 procent méně než v předcházejícím roce. Nejčastěji se jednalo o státní příslušníky Sýrie, kteří tvořili více než dvě třetiny všech zajištěných. Dalšími v pořadí byli občané Turecka, Ruska, Afghánistánu, Etiopie a Mongolska, uvádí zpráva. Nejčastěji se do země dostali letecky, a to 219 osob.

V naprosté většině případů se podle zprávy jednalo o lety z Řecka, jako pasažéři se většinou prokazovali neregulérními doklady. Dále migranti mířili do Česka ze Slovenka a Rakouska. Nejčastěji migranti směřovali do Německa, v menším počtu pak do Nizozemska či Francie.

Žádostí o mezinárodní ochranu v minulém roce úřady obdržely celkem 1363. Nejvíc jich podali státní příslušníci Uzbekistánu (224), dalšími v pořadí byli žadatelé z Ukrajiny (205), Vietnamu (186), Turecka (99) a Ruska (91).

Do země původu se v programu asistovaných dobrovolných návratů organizovaných ministerstvem vnitra loni vrátilo celkem 748 lidí. Správa uprchlických zařízení asistovala při návratu 38 osobám. V rámci nucených návratů zajišťovaných policií odcestovalo loni z Česka celkem 201 lidí. Cílovými zeměmi byly nejčastěji Slovensko, Rumunsko a Ukrajina.