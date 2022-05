Reforma policie se blíží, Rakušan řeší i změnu v čele rozvědky

Ministr vnitra Vít Rakušan by měl do dvou týdnů informovat vládu a premiéra Petra Fialu o možných změnách v čele civilní rozvědky. Na začátku června by měl rovněž nový policejní prezident Martin Vondrášek představit reformu policejních útvarů. Rakušan už dříve oznámil zájem na vyčlenění samostatných útvarů pro řešení kyberkriminality a terorismu.