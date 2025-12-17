Metnar nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy ministerstva vnitra

„Ministr vnitra rozhodl o tom, že před vchodem do budovy ministerstva bude standardně vyvěšena česká vlajka a vlajka Evropské unie. Vlajky dalších států, jako dnes například slovenská, budou vyvěšovány u příležitosti významných státních návštěv, důležitých výročí a podobně,“ sdělil mluvčí.
Na návštěvě Prahy je ve středu předseda slovenského parlamentu Richard Raši.
Ukrajinskou vlajku nechal z budovy Poslanecké sněmovny sundat předseda dolní komory Tomio Okamura. Byl to jeden z jeho prvních kroků ve funkci, do které byl zvolen 6. listopadu.
Vlajka visela na ministerstvu vnitra i sídle dolní parlamentní komory od začátku ruské vojenské invaze v únoru 2022 jako symbol podpory napadené zemi. Politici dnešní opozice Okamurův krok označili za ostudný, zbabělý či hanebný.
Šéf SPD své rozhodnutí vysvětlil tak, že plní předvolební slib svého hnutí o tom, že na českých veřejných budovách budou jen české vlajky.
Opoziční poslanci z řad ODS, TOP 09, Pirátů a Starostů v reakci na Okamuru vlajky napadené Ukrajiny vyvěsili z oken a balkonů svých kanceláří. Na budově tak visí hned několik žlutomodrých vlajek.