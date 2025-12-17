Metnar nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy ministerstva vnitra

  14:16aktualizováno  14:18
Ze sídla ministerstva vnitra na pražské Letné zmizela ukrajinská vlajka. Mluvčí resortu Ondřej Krátoška redakci iDNES.cz řekl, že o tom rozhodl přímo ministr Lubomír Metnar. Dodal, že před budovou bude vždy viset česká vlajka, vlajka Evropské unie a vlajka státu, ze kterého v daný den přijede významná státní návštěva.
Sídlo ministerstva vnitra na pražské Letné. (17. září 2025)

Sídlo ministerstva vnitra na pražské Letné. (17. září 2025) | foto: Wikimedia Commons/Gampe

„Ministr vnitra rozhodl o tom, že před vchodem do budovy ministerstva bude standardně vyvěšena česká vlajka a vlajka Evropské unie. Vlajky dalších států, jako dnes například slovenská, budou vyvěšovány u příležitosti významných státních návštěv, důležitých výročí a podobně,“ sdělil mluvčí.

Na návštěvě Prahy je ve středu předseda slovenského parlamentu Richard Raši.

Ukrajinskou vlajku nechal z budovy Poslanecké sněmovny sundat předseda dolní komory Tomio Okamura. Byl to jeden z jeho prvních kroků ve funkci, do které byl zvolen 6. listopadu.

Vlajka visela na ministerstvu vnitra i sídle dolní parlamentní komory od začátku ruské vojenské invaze v únoru 2022 jako symbol podpory napadené zemi. Politici dnešní opozice Okamurův krok označili za ostudný, zbabělý či hanebný.

Šéf SPD své rozhodnutí vysvětlil tak, že plní předvolební slib svého hnutí o tom, že na českých veřejných budovách budou jen české vlajky.

Opoziční poslanci z řad ODS, TOP 09, Pirátů a Starostů v reakci na Okamuru vlajky napadené Ukrajiny vyvěsili z oken a balkonů svých kanceláří. Na budově tak visí hned několik žlutomodrých vlajek.

