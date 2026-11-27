Jeho rozhodnutí bylo ve čtvrtek vyhlášeno ve Sbírce zákonů. Opakovat se tedy bude jen hlasování se stejnými kandidátními listinami, které byly při volbách v říjnu, nikoli celý volební proces, který jinak zahrnuje i podávání a registraci kandidátek.
Opakované hlasování se týká Moldavy na Teplicku, Slavětína na Lounsku, Vysoké u Příbramě a Želechovic na Olomoucku.
Hlasování v Moldavě se bude opakovat stejně jako po minulých komunálních volbách před čtyřmi lety. Ústecký krajský soud označil za nezákonné to, že někteří voliči nebyli připuštěni k hlasování. Starosta obce krátce před hlasováním nechal vyškrtnout ze seznamu voličů 22 lidí s odůvodněním, že v obci nežijí.
V městysu Slavětín bylo podle soudu neplatné hlasování kvůli tomu, že hlasovací lístky tam byly roznášeny s propagačními materiály strany SNK Evropští demokraté, která v říjnových volbách nakonec získala pět ze sedmi mandátů. V obci kandidovalo ještě uskupení Pro Slavětín.
Olomoucký krajský soud prohlásil za neplatné hlasování v Želechovicích kvůli tomu, že v obci v noci mezi volebními dny, tedy z 9. na 10. října, někdo vnikl do volební místnosti. Soudce uvedl, že o tom svědčily otevřené dveře a porušení zapečetěné pásky s chybějícími podpisy členů volební komise na volební urně. Pachatel tak mohl manipulovat s obsahem schránky, uvedl soud.
Krajský soud v Praze prohlásil za neplatné hlasování ve Vysoké u Příbramě kvůli rozporům mezi volební dokumentací a čestnými prohlášeními voličů o tom, jak hlasovali. Soud po přepočtu zjistil, že řada hlasovacích lístků, jejichž odevzdání voliči popisovali ve svých prohlášeních, v dokumentaci chybí. Někteří z voličů svá tvrzení následně zopakovali i při svědeckých výpovědích pod hrozbou trestněprávních následků křivé výpovědi. Šlo přitom o dostatek hlasů na to, aby to mělo vliv na rozdělení mandátů.
Opakované hlasování znamená to, že si lidé budou moci vybrat zastupitele ze stejných kandidátů, kteří o jejich přízeň usilovali v říjnových volbách. Ti se ale budou moci podle harmonogramu stanoveného ministerstvem vnitra nominace vzdát nejpozději ve čtvrtek 7. ledna do 7:00, tedy před lhůtou 48 hodin do začátku hlasování. To bude na rozdíl od říjnových voleb pouze jednodenní a potrvá 9. ledna do 22:00.
Opakování se asi nevyhne ani senátním volbám
Opakované hlasování se musí uskutečnit zřejmě v prvních měsících příštího roku rovněž na Žďársku, týká se ale senátních voleb, kde říjnové výsledky zneplatnil minulý týden Nejvyšší správní soud kvůli chybnému započítávání hlasů některými volebními komisemi.
Termín tohoto hlasování musí ale vyhlásit do 30 dnů od doručení rozsudku prezident Petr Pavel. V případě Žďárska se možná zopakují obě kola senátních voleb vzhledem k tomu, že vítěz finále Josef Klement (KDU-ČSL) postoupil z prvního kola do finále rozdílem jediného hlasu.
Příští rok se uskuteční rovněž dodatečné komunální volby v pěti obcích, kde se pro říjnové volby nesešlo dost kandidátů. Mají se konat 13. února v obcích Kobylnice na Kutnohorsku, Krchleby na Rychnovsku, Píšť na Pelhřimovsku, Rokytovec na Mladoboleslavsku a Slavníč na Havlíčkobrodsku. Zájemci o místa v zastupitelstvech těchto obcí se musejí přihlásit nejpozději 9. prosince.