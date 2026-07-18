SPD chybí ve zprávě o extremismu. Dva její autoři končí na ministerstvu vnitra

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  9:36aktualizováno  10:59
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„Snaží se mě kriminalizovat za názory,“ řekl šéf SPD Tomio Okamura na tiskové...

„Snaží se mě kriminalizovat za názory,“ řekl šéf SPD Tomio Okamura na tiskové konferenci. (7. ledna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Tomio Okamura (SPD) na tiskové konferenci (10.července 2026)
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr vnitra Lubomír Metnar....
Hnutí SPD spustilo novou kampaň.
Kampaň SPD.
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Ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu za loňský rok není zmíněné vládní hnutí SPD, které se v ní předtím objevovalo opakovaně. Uvedl to server Seznam Zprávy. Z ministerstva také odcházejí dva z autorů dokumentu. Důvod neuvedli, podle serveru je jím i finální podoba zprávy, kterou v pondělí projedná vláda. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) informace označil za lživé a manipulativní.

Z vnitra podle serveru Seznam Zprávy odchází seniorní analytik Jiří Pětioký, který byl dlouhodobě za zprávu o extremismu zodpovědný. Končí i ředitel odboru bezpečnostní politiky Radek Šubrt, který serveru svůj odchod potvrdil. Důvod komentovat nechtěl. Seznam zprávy s odkazem na své zdroje tvrdí, že za koncem obou je i podoba zprávy, v níž nejsou zahrnuty politické subjekty. Podle serveru byly vyřazeny na pokyn vedení ministerstva.

Vnitro to popírá. „Zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2025 vznikla standardním způsobem na základě podkladů odborných útvarů a dalších zapojených institucí. Jedná se o každoročně zpracovávaný analytický materiál. Do odborného obsahu zprávy nezasahují žádní političtí představitelé,“ sdělila serveru mluvčí vnitra Ivana Nguyenová.

„Vzhledem k tomu, že materiál bude vláda projednávat v pondělí, nebudu v tuto chvíli na lživé informace a manipulace médií reagovat. Pro vyjádření si můžete přijít na pondělní tiskovou konferenci,“ napsal v sobotu ministr Metnar.

Ve zprávě z roku 2024, kterou schvalovala ještě předchozí vláda Petra Fialy (ODS), hnutí SPD zmíněné bylo. Stejně tak se objevilo ve zprávách za předcházející roky. Loni v říjnu ale Městský soud v Praze pravomocně potvrdil, že ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2020. Omluvu soud SPD nepřiznal.

Ministr Metnar letos v únoru oznámil, že resort stahuje dovolání, které v tomto sporu podal. Podle Metnara se tak stalo bez jeho pověření a za jeho zády.

SPD podala kvůli zařazení do zpráv více žalob, v dalších sporech dosud pravomocné rozhodnutí nepadlo.

Soud letos v červnu udělil SPD peněžitý trest tři miliony korun za podněcování k nenávisti kvůli předvolebním plakátům, které vzbuzovaly kontroverze. Obžalobě čelí i šéf SPD Tomio Okamura, stíhání je ale kvůli jeho poslanecké imunitě přerušené.

3. června 2026

Soudy

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