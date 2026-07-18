Z vnitra podle serveru Seznam Zprávy odchází seniorní analytik Jiří Pětioký, který byl dlouhodobě za zprávu o extremismu zodpovědný. Končí i ředitel odboru bezpečnostní politiky Radek Šubrt, který serveru svůj odchod potvrdil. Důvod komentovat nechtěl. Seznam zprávy s odkazem na své zdroje tvrdí, že za koncem obou je i podoba zprávy, v níž nejsou zahrnuty politické subjekty. Podle serveru byly vyřazeny na pokyn vedení ministerstva.
Vnitro to popírá. „Zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2025 vznikla standardním způsobem na základě podkladů odborných útvarů a dalších zapojených institucí. Jedná se o každoročně zpracovávaný analytický materiál. Do odborného obsahu zprávy nezasahují žádní političtí představitelé,“ sdělila serveru mluvčí vnitra Ivana Nguyenová.
„Vzhledem k tomu, že materiál bude vláda projednávat v pondělí, nebudu v tuto chvíli na lživé informace a manipulace médií reagovat. Pro vyjádření si můžete přijít na pondělní tiskovou konferenci,“ napsal v sobotu ministr Metnar.
Ve zprávě z roku 2024, kterou schvalovala ještě předchozí vláda Petra Fialy (ODS), hnutí SPD zmíněné bylo. Stejně tak se objevilo ve zprávách za předcházející roky. Loni v říjnu ale Městský soud v Praze pravomocně potvrdil, že ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2020. Omluvu soud SPD nepřiznal.
Ministr Metnar letos v únoru oznámil, že resort stahuje dovolání, které v tomto sporu podal. Podle Metnara se tak stalo bez jeho pověření a za jeho zády.
SPD podala kvůli zařazení do zpráv více žalob, v dalších sporech dosud pravomocné rozhodnutí nepadlo.
Soud letos v červnu udělil SPD peněžitý trest tři miliony korun za podněcování k nenávisti kvůli předvolebním plakátům, které vzbuzovaly kontroverze. Obžalobě čelí i šéf SPD Tomio Okamura, stíhání je ale kvůli jeho poslanecké imunitě přerušené.
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3. června 2026