Podpis exsenátora neplatí, řeklo vnitro. Čeká na opravu třetiny kandidátek na Hrad

„Na Vaší kandidátní listině jsou uvedeni pouze dva senátoři a jeden z nich ke dni podání kandidátní listiny již neměl mandát senátora, který mu zanikl uplynutím volebního období dne 15. října 2022, k jeho podpisu tak nelze přihlížet,“ stojí v dopise ministerstva vnitra pro občanského kandidáta na prezidenta Libora Hrančíka.

„Ministerstvo vnitra tedy zkoumá, v případě, že je kandidátní listina podána s podporou skupiny poslanců nebo skupiny senátorů, zda v době podání kandidátní listiny obsahuje podporu osob, které v době podání kandidátní listiny disponují mandátem poslance nebo senátora,“ říká mluvčí vnitra Ondřej Krátoška.

Hrančík ale nebyl jediným zájemcem o účast v boji o prezidentský úřad, u nějž vnitro odhalilo problémy. Stejně jako ostatní, i on měl více sporných bodů, které má šanci opravit a vnitru odevzdat do 24. listopadu do 16 hodin.

Mnohdy šlo totiž kromě sesbíraných podpisů i o administrativní nedostatky jako jsou chybějící podpis kandidáta nebo uvedení zmocněnce. Žádná z vnitrem reklamovaných listin nepatřila nikomu z favorizovaných kandidátů, ve všech případech šlo o veřejně neznámé lidi.

Část zájemců o Hrad porušila transparentnost

Mluvčí Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Luisa Divišová v tiskové zprávě minulý týden navíc uvedla, že devět přihlášených kandidátů na prezidenta ČR porušilo pravidla transparentnosti volební kampaně.

Vyčetla jim, že si včas nezřídili transparentní účet či nezveřejnili informace o financování kampaně. Konkrétní jména ale úřad neuvedl. Hříšníkům hrozí pokuta 30 až 500 tisíc korun.

Pokud neoznámí odkaz na volební účet nebo odkaz na internetové stránky, kde jsou zveřejněny informace o financování kampaně, lze uložit pokutu v rozmezí 10 až 100 tisíc korun.

První kolo volby se uskuteční 13. a 14. ledna, případné druhé kolo o dva týdny později. Mandát vyprší dosavadnímu prezidentovi Miloši Zemanovi 8. března příštího roku. Jména kandidátů budou definitivně jasná až po registraci ministerstvem vnitra 25. listopadu.