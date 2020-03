Ministerstvo vyšle autobusy pro Čechy, kteří uvízli kvůli koronaviru v evropských zemích

Praha Ministerstvo zahraničí vyšle autobusy pro Čechy, kteří uvízli kvůli opatřením proti šíření koronaviru v evropských zemích a nemohou se dostat Česka sami. První z nich odjel do Frankfurtu nad Mohanem. Ze zákazu vycestování z Česka navíc budou mít lidé, kteří pojedou vyzvednout své rodinné příslušníky na evropská mezinárodní letiště, informovala česká diplomacie po sobotním jednání svého krizového štábu.

„Už dnes po poledni jsme vyslali autobus pro asi čtyři desítky Čechů, kteří uvízli na letišti ve Frankfurtu. Spolupracujeme s hasiči, když to ale bude nutné, uvolníme peníze i na komerční pronájem dopravních prostředků,“ uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Na případ Čechů na letišti Frankfurtu nad Mohanem upozornil Deník N.



Ještě v sobotu by měly podle české diplomacie odjet autobusy do Vídně a Mnichova, kam přilétá nejvíce komerčních letů. Pro všechny občany, které autobusy přivezou, bude platit povinná dvoutýdenní karanténa, upozornilo ministerstvo.

Do Vídně, Frankfurtu, Mnichova a dalších měst s mezinárodními letišti budou moci odjet pro své příbuzné lidé, pokud předloží kopie jejich palubních vstupenek. Nyní platí zákaz cestování z Česka do rizikových zemí, od pondělí nebudou moci Češi nikam do zahraničí.

České zastupitelské úřady zpracují českých občanů, kteří budou mít potíže s návratem do České republiky. Celkové počty nejsou nyní známy. „Očekávám, že všechny české občany, kteří takto na cestách uvíznou, dopravíme v pořádku do ČR během příštího týdne,“ uvedl Petříček. Lidé by ale měli využít jakoukoli možnost návratu po vlastní ose, pokud existuje, dodala česká diplomacie.

Do Číny míří letadla pro rychlotesty

„My vypravíme pravděpodobně zítra (v neděli) dvě letadla do Číny, která by měla dovézt 100 000 rychlotesterů a snažíme se samozřejmě je doplnit ještě respirátory,“ řekl Babiš. „My jsme se domluvili s panem ministrem (vnitra Janem) Hamáčkem (ČSSD) vzhledem k jeho dobrým kontaktům do Číny, že on převezme teď ten nákup a spolupráci,“ popsal premiér.

„Těch nabídek je strašně moc, ale je obrovská bitva. Máme nabídky z Indie, Vietnamu a teď je to v podstatě jak na burze. Je potřeba okamžitě objednat, zaplatit a je to samozřejmě úplně nová situace,“ dodal. Debata o postupu podle něj bude pokračovat ještě na nedělním jednání vlády.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) podle něj nyní musí rozdělit 10 000 respirátorů ze státních hmotných rezerv a ještě 11 000 roušek. „A předložil mi tady objednávky, které jsou ve 1,7378 620 kusů. S tím, že ta první dodávka začíná 19. 3. to je 36 000 kusů,“ řekl Babiš.