Okamžitě opusťte Írán, vyzývají země své občany. V zemi jsou i jednotky Čechů

Autor: ,
  15:29aktualizováno  15:29
Světové agentury i mnozí politici varují, že USA by mohly v blízkých hodinách zaútočit na Írán. Kvůli obavám z možného válečného konfliktu například polský prezident Donald Tusk vyzval Poláky, aby zemi okamžitě opustili. Redakce iDNES.cz oslovila i české ministerstvo zahraničí, zda bude nějak na situaci reagovat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
30 fotografií

„Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) dlouhodobě varuje před cestami do Íránu a vyzývá k opuštění země, a to i v souvislosti s možným dalším zhoršením bezpečnostní situace. Aktuálně evidujeme pro Írán v systému DROZD jednotky cestovatelů,“ uvedl na dotazy iDNES.cz zástupce tiskového mluvčího ministerstva Vladimír Buchar.

K odpovědi přidal také odkaz na stránky ministerstva, kde varuje před cestami a vyzývá k opuštění Íránu.

Demonstranti drží národní vlajky z doby před íránskou revolucí na demonstraci během Mnichovské bezpečnostní konference (14. února 2026)
Jaderný komplex v Isfahánu Na satelitním snímku jsou vidět vstupy do tunelů zasypané zeminou. (10. února 2026)
Jaderný komplex v Isfahánu. Nahoře snímek z 11. listopadu 2024, dole jsou už vidět vstupy do tunelů zasypané zeminou. (10. února 2026)
Íránská raketová základna Širáz Jih. Vpravo snímek z 3. července 2025, vlevo po rekonstrukci a úklidových pracích (30. ledna 2026)
30 fotografií

„Pokud se i navzdory varování před cestami již v Íránu nacházíte, dodržujte všechna bezpečnostní opatření a doporučení místních úřadů a bezpečnostních orgánů. Vyhýbejte se davům, dbejte zvýšené opatrnosti,“ radí na stránkách ministerstvo.

Současně lidi upozorňuje, aby se vyvarovali pořizování fotografií či videozáznamů příslušníků bezpečnostních sborů, vládních a armádních budov a dalších citlivých objektů, například objektů bezpečnostních složek. „V případě nouze se lze obrátit na Velvyslanectví ČR v Teheránu ,“ uvádí na webu dále resort.

Trump mohl nařídit údery na Írán

Agentura AFP v týdnu napsala, že Spojené státy přesouvají k Íránu velký počet lodí, bojových letadel i logistických letounů. Děje se tak v situaci, kdy anonymní zdroje z americké administrativy dávají v médiích najevo, že by Trump mohl nařídit údery na Írán.

Server Axios s odkazem na americké zdroje napsal, že americká administrativa se přiblížila k rozhodnutí zahájit údery na Írán, které by mohly trvat několik týdnů.

Ve čtvrtek polský premiér Donald Tusk vyzval Poláky v Íránu, aby zemi okamžitě opustili. Podle stanice TVN24 uvedl, že možnost vypuknutí ostrého konfliktu je velmi reálná a během příštích několika desítek hodin už nemusí být evakuace možná.

„Existuje mnoho důvodů pro úder“

Tento týden jednali v Ženevě íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí s americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem o íránském jaderném programu. Rozdíly mezi oběma stranami zůstávají podle diplomatických zdrojů značné.

„Existuje mnoho důvodů a argumentů pro úder proti Íránu,“ řekla ve středu mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová, která vyzvala Írán k uzavření dohody.

Je to podruhé v posledních měsících, co polská vláda vyzvala své občany k opuštění této blízkovýchodní země, poznamenala agentura AFP. Polské ministerstvo zahraničí vyzvalo Poláky k odjezdu z Íránu a varovalo je před cestami do tohoto státu v polovině ledna.

Spojené státy vyzvaly Američany k okamžitému opuštění Íránu na začátku tohoto měsíce a podobné bezpečnostní varování podle stanice CNBC zveřejnily i v lednu.

„Bezprecedentní eskalace“

Rusko ve čtvrtek v souvislosti s napětím vyzvalo všechny strany, včetně svého spojence Teheránu, ke zdrženlivosti a diplomacii. Podle státní agentury TASS se takto vyjádřil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

„Rusko pokračuje v rozvíjení vztahů s Íránem a přitom vyzýváme naše íránské přátele i všechny strany v regionu ke zdrženlivosti, obezřetnosti a vyzýváme je k tomu, aby přijaly politické a diplomatické prostředky jako absolutní prioritu při řešení různých problémů,“ řekl ve čtvrtek novinářům Peskov, který hovořil o „bezprecedentní eskalaci“ napětí kolem Íránu.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.