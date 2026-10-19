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Vyhýbejte se demonstracím ve Francii, doporučilo Čechům ministerstvo

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  9:59
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Ve Francii začaly demonstrace, u kterých se očekává, že se během dne rozrostou...

Ve Francii začaly demonstrace, u kterých se očekává, že se během dne rozrostou v celonárodní protest kvůli vysokým cenám a rozpadu modelu, jenž měl poskytovat základní úroveň příležitostí a sociálního zabezpečení. (17. října 2026) | foto: Reuters

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Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Francii vyhýbat se veškerým demonstracím, pochodům a veřejným shromážděním. Uvedlo to ve zprávě pro české občany zaregistrované v dobrovolném cestovatelském systému Drozd. Především velká francouzská města zažívají vlnu protestů a demonstrací, kvůli kterým se podle české diplomacie zhoršila bezpečnostní situace v zemi.

„V rámci protestů dochází ke střetům mezi protestujícími a policejními složkami, rabování, blokádám dopravy, uzavírkám částí měst a omezením MHD. Doporučujeme občanům, aby se vyhýbali veškerým demonstracím, pochodům a veřejným shromážděním,“ uvedlo ministerstvo.

V sobotu ve Francii vyšlo do ulic několik stovek tisíc lidí protestovat proti nárůstu životních nákladů. K demonstracím se na řadě míst připojili také studenti, kteří již několik týdnů protestují proti podfinancování a problémům ve školství, či zemědělci.

V Paříži, Lyonu, Bordeaux a v dalších městech se ale na okraji demonstrací odehrály střety v ulicích, útoky na veřejné budovy a rabování. Policie zadržela na 2 400 lidí, okolo 1 000 policistů utrpělo zranění.

České ministerstvo ve zprávě zároveň informovalo, že na 5. listopadu je ve Francii ohlášena generální stávka napříč všemi sektory. „Předpokládají se další omezení v dopravě, zdravotnictví, školství a dalších službách veřejného i soukromého sektoru,“ uvedlo. Potíže se podle něj ale zpravidla nedotýkají všech částí země současně a jejich rozsah se může lišit podle regionu.

„Doporučujeme cestu po Francii, zejména do velkých měst, plánovat s ohledem na výše uvedená omezení, sledovat aktuální informace dopravců, vyhýbat se demonstracím a větším shromážděním a řídit se pokyny místních orgánů a bezpečnostních složek,“ dodala česká diplomacie.

Aktuální přehled plánovaných stávek mohou lidé sledovat na webu Odkaz. V případě nouze se mohou Češi obrátit v pracovní době na české velvyslanectví v Paříži nebo kdykoli na nouzovou linku MZV na čísle +420 222 420 222.

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