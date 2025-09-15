Ministerstvo zahraničí ukáže veřejnosti vzácnou pozůstalost po Janu Masarykovi

Právě Alenka Soukup, která v Masarykově londýnském exilu jeho sbírku spravovala, dostala od Lipavského symbolicky potvrzení o nabytí českého občanství.
Její otec Lumír, který byl osobním tajemníkem bývalého ministra zahraničí Jana Masaryka v době, kdy pobýval v londýnském exilu, musel většinu děl zakoupit v dražbách v roce 1949, aby cenné artefakty zachránil.
„Jsem velmi šťastná, že vše, co moji rodiče opečovávali, je konečně doma,“ řekla Soukup.
„Předání je nejen svědectvím o bohatství naší kultury, ale také o spojení rodiny Masaryků s předními umělci té doby, jako byl třeba Oskar Kokoschka,“ komentoval sbírku Lipavský. „Je to návrat nejen uměleckých objektů, ale také lidských příběhů,“ dodal.
„Těší mě, že měl Jan Masaryk velmi blízký vztah k Londýnu. Byl jeho druhým domovem, stal se jeho exilem i místem jeho hlasu proti nacismu. Věřím, že tato sbírka zůstane symbolem našeho vzájemného vztahu,“ vyjádřil se ke slavnostnímu předání britský velvyslanec v České republice Matt Field.
Výstava s názvem Immortales, očima času se uskuteční v Toskánském paláci, tedy v původním sídle ministerstva zahraničí. Sbírce dominuje například Kytice od slavného rakouského malíře Oskara Kokoschky. Ten měl s Masarykem velmi dobré vztahy a dokonce obdržel československé občanství a za pomoci Masaryka utíkal po Mnichovské dohodě do Londýna.
Zajímavá je i velká historická mapa, zobrazující Moravu na konci 16. století. Ta by podle kurátorky uměleckých sbírek ministerstva Jany Peroutkové mohla platit za jedno z prvních vyobrazení tohoto území. Jan Masaryk také v Londýně rád vzpomínal na československé hlavní město. Ve sbírce je proto spousta výjevů Prahy.
Výstavu pro ministerstvo připravil absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové Patrik Hábl. Ten sbírky ministerstva obohatí svými díly, například novými portréty Jana Masaryka a jeho bratra Herberta. K vidění bude také ceremoniální plášť, který nebyl nikdy předtím vystaven. Výstava proběhne od 16. září do 30. listopadu.