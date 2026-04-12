Pavlova kritika Trumpa je politováníhodná, nejde o postoj vlády, zní z ministerstva

  14:30
Představitelé ministerstva zahraničí se rozhodli veřejně distancovat od kritiky, kterou proti šéfovi Bílého domu Donaldu Trumpovi vznesl ve středu český prezident Petr Pavel. Podle vyjádření Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV) prezidentův výrok, v němž Trumpa označuje za hrozbu pro soudržnost Severoatlantické aliance (NATO), neodráží oficiální pozici české vlády.
„Donald Trump udělal pro snížení důvěryhodnosti NATO v posledních týdnech více, než se (ruskému prezidentovi) Vladimiru Putinovi podařilo za mnoho let. To samozřejmě není dobrá zpráva,“ řekl Pavel ve středu ve vysílání podcastu Ptám se já pro server Seznam Zprávy. Podobně se na adresu Trumpa Pavel tento týden vyjádřil i při debatě a půdě Univerzity Karlovy.

Nad slovy českého prezidenta nyní vyjádřili představitelé MZV politování a zdůraznili, že neodráží oficiální pozici vládní koalice, a tudíž ani české zahraniční politiky.

„Vláda České republiky přikládá zásadní význam síle, jednotě a věrohodnosti NATO, stejně jako pevnému transatlantickému partnerství mezi Evropou a Spojenými státy. Ministerstvo dále zdůrazňuje, že současný stav česko-amerických vztahů je mimořádně silný a v kontextu aktuálních vlád na obou stranách dochází k jeho dalšímu prohlubování,“ stojí v příspěvku resortu zveřejněném na síti X.

Ono prohlubování podle MZV dokládá „šíře a intenzita spolupráce v klíčových oblastech, včetně obrany a bezpečnosti, energetiky, ekonomiky a nových technologií, jakož i intenzivní dialog na vysoké politické úrovni.“

Samotný prezident Pavel v podcastu rovněž zmínil, že se USA ke svým spojencům v NATO nechová férově a jejich kritika ohledně neochoty pomoci Spojeným státům ve válce s Íránem je neoprávněná. „NATO není aliance, která bude automaticky pomáhat při válkách vedených mimo alianční území,“ míní prezident Pavel.

Odvolila už polovina lidí, rýsuje se rekordní účast. Maďarsko vybírá parlament

Fronty před hlasovacími urnami v Budapešti. Maďarské parlamentní volby provází...

Prezident s námi nespolupracuje, tak my s ním taky ne, řekl Turek. Orbána přirovnal k Havlovi

Vláda má na programu i řadu návrhů opozičních stran a senátorů. Na snímku Filip...

Analýza

Uragán nad ostrovem svobody. Co dělá z Kuby tradičně důležitý cíl velmocí

Kubánské úřady nechaly v reakci na americkou intervenci ve Venezuele stáhnout...

Ukrajina a Rusko se obviňují z porušování velikonočního příměří v tisících případů

Následky ruského útoku dronem v Sumách (11. dubna 2026)

Procházka po prohře v UFC: Ten můj soucit! Omlouvám se za výkon, chci odvetu

Jiří Procházka (vlevo) a Carlos Ulberg v titulovém souboji.

Jsi namol? Výborně, tady podepiš. Rusko loví muže do armády, tlačí i na studenty

Na ulici v Petrohradu byla instalována venkovní reklamní konstrukce se sloganem...

Úhel pohledu

AI znamená výměnu rolí v medicíně. V některých ohledech dosahuje úrovně špičkových lékařů

ilustrační snímek

Konec protestů. Irská policie v Dublinu vyhnala blokující traktory a náklaďáky

Traktor s nápisem „nemůžu si dovolit pohnout se“ je součástí dublinských...

OBRAZEM: Více jak půl století starý most v Hodkovicích šel k zemi. Zbořili jej přes noc

Více jak půl století starý most v Hodkovicích nad Mohelkou zbořili přes noc.

Svobodě nadosah. Ve válce zahynul už jeho otec, Zdeněk Palme pak padl v boji proti nacismu

Zdeněk Palme.

S Draculou na nákupech. Jak vypadá nová literární edice tašek od Dioru

Do butiků konečně dorazila Dior Book Tote, nejvzdělanější verze populární...

