Ministerstvo zahraničí odvolalo ředitele zámku Štiřín. Neudalo důvod

PRAHA Dlouholetý ředitel zámku Štiřín Václav Hrubý skončil. K 1. lednu ho odvolalo ministerstvo zahraničí, pod které zámek jako příspěvková organizace spadá. Jeho nástupcem se stal Petr Veselý.

Hrubý, který byl se zámkem spjat 42 let, přežil s řadou turbulencí všechny polistopadové ministry. Odvolán byl celkem třikrát, ale vždy se do funkce nakonec vrátil. Nyní čeká, jaké plány s ním nové vedení má. „Mé náhlé odvolání z funkce generálního ředitele a to bez udání důvodů je pro mě velké překvapení,“ řekl LN Hrubý. „Zámek Štiřín má za sebou velmi úspěšný rok, kdy hotel, konferenční centrum i tradiční kulturní akce fungují ke spokojenosti státní i komerční klientely,“ dodal s tím, že v současné době očekává od svého nástupce nabídku pracovní pozice, ve které by, pokud pro něj bude přijatelná, mohl nadále pracovat pro zámek Štiřín.

Vyjádření MZV k odvolání Hrubého zjišťujeme.

Zámek Štiřín v Kamenici u Prahy slouží jako hotel nebo místo pro diplomatické, společenské a další akce. Ministerstvo zahraničí v minulosti několikrát zdůrazňovalo, že jeho provoz dotuje každoročně miliony korun a je pro něj stále obtížnější Štiřín spravovat. Ve hře byl v minulosti i prodej zámku, což podle diplomatických zdrojů LN není vyloučeno ani nyní. „Věřím, že MZV má s výjimečnou státní památkou, jakou Štiřín bezpochyby je, tentokrát ty nejlepší úmysly,“ dodal nicméně pro LN Hrubý.

Premiér Andrej Babiš, který ještě jako ministr financí prodej zámku podporoval, v prosinci roku 2018 prohlásil, že prodej Štiřína už není aktuální. Počet akcí pořádaných na zámku totiž značně vzrostl, navíc je i otevřen celoročně veřejnosti. „Zámek se stal vyhlášeným kulturním stánkem Středočeského kraje,“ dodal tehdy premiér.

