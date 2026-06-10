Hrozní jsme, vzkázal Macinka neziskovce. Od vás podporu nechceme, reagovala

Macinka v úterý na Facebooku sdílel článek serveru Parlamentní listy, který tvrdí, že ministerstvo stoplo podporu neziskové organizaci Evropské hodnoty. Její analytici dlouhodobě upozorňují na bezpečnostní hrozby z Číny a podporují vztahy českých politiků s Tchaj-wanem.
„Hrozní jsme, já vim,“ dodal ke svému příspěvku ministr zahraničí a šéf strany Motoristé sobě.
Na Macinku následně reagoval ředitel Evropských hodnot Janda, který ve středu prohlásil, že jeho tým nechce mít s Motoristy nic společného, a proto letos o žádné finance na své projekty ministerstvo zahraničí nežádali.
„Pracujeme s více než tuctem spojeneckých vlád, takže si můžeme dobře vybírat, s kým na bezpečnostní politice budeme dělat. Ministr Macinka nám veřejně dramaticky zatrhl podporu, o kterou ho nikdo nežádal,“ tvrdí Janda, načež Macinku označil za ministra zahraničí Institutu Václava Klause, kde předseda Motoristů působil 17 let. Macinku za to na sociální síti X zkritizoval i jeho předchůdce Jan Lipavský, který ho tituloval jako „šaška“.
Redakce iDNES.cz kontaktovala Macinku s žádostí o doplňující vyjádření ohledně Jandova výroku. Šéf Motoristů debatu o tom, kdo si o jakou podporu požádal, či nepožádal, považuje za zcela irelevantní.
„Je legrační sledovat, jak se nyní Evropské hodnoty snaží vytvářet dojem, že o podporu ministerstva zahraničí už ani nestály. Faktem je, že současné vedení ministerstva ukončilo praxi financování organizací, které si v minulých letech zvykly považovat ministerstvo zahraničí za čerpačku veřejných peněz,“ prohlásil ministr.
K tomu také dodal, že Evropské hodnoty už ani nemají oč žádat. „Téma financování Evropských hodnot otevíráme při jednáních s našimi zahraničními partnery, jimž naznačujeme, že pokračující podpora z jejich strany nebude českou vládou vnímána nijak pozitivně,“ doplnil Macinka.
Think-tank Evropské hodnoty v minulosti vešel ve známost jako uskupení, které poukazovalo na spolupráci bývalého prezidenta Miloše Zemana s Rusy. Do roku 2023 se analytici z této organizace zabývali rozkrýváním ruského vlivu a studiem dezinformací. Nyní se soustředí především na mapování čínských bezpečnostních hrozeb pro Evropu, přičemž dlouhodobě usilují také o upevňování vztahů s Tchaj-wanem.
Nezisková organizace byla už v minulosti trnem v oku některých politiků. Výrazným kritikem byl například exprezident Zeman, který think-tank označil za zbytečný a ředitele Jandu vybídl k návratu k profesi pornoherce. Janda totiž dříve přiznal, že v mládí natočil striptýz.
Na Zemana tehdy Janda reagoval slovy, že mu vadí snaha Evropských hodnot poukazovat na jeho práci pro Rusy.
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21. dubna 2026