Česko odebere Rusku majetek, který patřičně neslouží, a utne staré smlouvy

V meziresortním připomínkovém řízení je materiál, kterým by se zrušila sada usnesení ze 70. let týkajících se odevzdávání pozemků do užívání Ruské federaci. Potvrdil to ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Materiál má následně projednat vláda, podle Lipavského už měla být revize provedena daleko dříve.