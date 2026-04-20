„Bylo připomenuto, že je to ruská válka proti Ukrajině, která vedla k vážnému zhoršení bezpečnostní situace v Evropě. Všechny formy pomoci, kterou Česká republika poskytuje Ukrajině, mají pevné zakotvení v mezinárodním právu,“ uvedla v pondělí česká diplomacie.
Ruské ministerstvo obrany minulou středu zveřejnilo seznam evropských firem, které vyrábí drony pro Ukrajinu. Na seznamu jsou uvedeny dvě firmy s pobočkami v ČR - pražská adresa české pobočky ukrajinské firmy DeVIRo a společnost PBS.
Rusko varovalo, že společnosti se mohou stát vojenskými cíli. Ruské ministerstvo ve středečním prohlášení uvedlo, že významné zvýšení dodávek dronů Kyjevu prostřednictvím financování ukrajinských a společných podniků v evropských zemích může vést k „nepředvídatelným následkům“ a „prudké eskalaci“ na celém kontinentu.
„Prohlášení ruského ministerstva obrany je třeba brát doslova: seznam evropských zařízení, která vyrábějí drony a další vybavení, je seznamem potenciálních cílů pro ruské ozbrojené síly. Kdy se útoky stanou realitou, záleží na tom, co přijde dál. Dobrou noc, evropští partneři!“ přidal k tomu výhrůžku bývalý prezident i premiér Ruské federace Dmitrij Medvěděv v příspěvku na sociální síti X.
Právě jeho vyjádření bylo spolu se zveřejněním seznamu důvodem předvolání ruského velvyslance. „Ministr zahraničních věcí Petr Macinka v souvislosti se zprávou Ministerstva obrany Ruské federace a následným komentářem místopředsedy Rady bezpečnosti a exprezidenta Dmitrije Medveděva rozhodl o předvolání ruského velvyslance v Praze, aby tato vyjádření české straně vysvětlil. Výroky směřovaly vůči několika českým společnostem, které byly označeny za možné cíle ruských útoků,“ řekl pro iDNES.cz ve čtvrtek mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő.
Česká policie minulý týden v reakci uvedla, že nemá informace o konkrétních rizicích po tvrzení Ruska, že pobočky ukrajinských firem vyrábějící drony mohou být potenciálním cílem ruských ozbrojených sil. Informace a případné hrozby vyhodnocuje, uvedla na síti X.