Česku chybí lev. Stát vypsal milionovou soutěž na jednotné logo pro úřady

Kromě státních institucí by mělo nové logo reprezentovat Česko také při různých událostech, a to například na jednáních v zahraničí, ve sportu či na různých veletrzích. V současné době všechny resorty, Úřad vlády či další státní podniky používají vlastní vizuál, což znamená stovky různých log, které si lidé ani mnohdy nevybaví. To se má však brzy změnit.

Vláda Petra Fialy v únoru otázku sjednocení českého vizuálu otevřela, nyní již dokonce ministerstvo zahraničních věcí vypsalo veřejnou soutěž. V ní hledá dodavatele, který jednotné logo lva dodá. Zájemci se mohou hlásit do 28. ledna 2025.

„Plánujeme, že poté bude vítězný návrh předložen vládě a po jeho schválení by se mohlo přistoupit k postupné implementaci, která by měla probíhat v následujících letech po schválení vládou,“ řekl pro iDNES.cz zvláštní zmocněnec pro jednotnou prezentaci České republiky Marek Pyszka.

Nesjednocený styl v Česku.

Premiér Petr Fiala uvedl, že stát by se měl prezentovat směrem k občanům a ke svým partnerům transparentně a srozumitelně. „Jednotná vizuální identita státní správy společně se zavedenou státní doménou gov.cz tomuto úsilí napomohou,“ doplnil předseda vlády.

„Ve skoku a řvoucí“

Jednotný vizuální styl a logo státní správy Česka, jak zní název vypsané zakázky, vyjde na asi 1,3 milionu korun bez DPH. „Předmětem soutěže o návrh je návrh loga a jednotného vizuálního stylu (JVS) ústředních orgánů státní správy,“ stojí v podmínkách.

V nich se také mimo jiné píše, že návrh by měl přinést v prvé řadě sjednocení log všech ministerstev a orgánů státní správy. „Účelem soutěže je vybrat a ocenit nejvhodnější návrh,“ stojí dále v zadávacím dokumentu, který také obsahuje, jak má či naopak nemá logo vypadat.

Symbol má podle zadání vycházet z malého státního znaku. Jeho charakteristikou daného znaku je bílý dvouocasý lev ve skoku se svatováclavskou korunou na červeném poli. „Tato charakteristika lva odlišuje od vyobrazení lvů ve znacích jiných států a firem. Defaultní červený podklad měl lev na erbech od 13. století,“ doplňuje dokument.

Nejednotný styl v České republice.

Stát požaduje vytvoření originálního symbolu lva, který bude modernizovaný, nadčasový, důstojný a zároveň jasně identifikovatelný s malým státním znakem. „Symbol bude sjednocovat všechny ústřední, ale i jiné orgány státní správy a tím i bude pro občany snadno rozpoznatelný prvkem vizuální prezentace Česka ve všech oblastech komunikace,“ slibuje si stát s tím, že Český lev musí zůstat v logu bílý.

V dokumentu je také několik návrhů, jak by mělo či nemělo logo vypadat. Lev například nesmí být spící, oči by měly být otevřené, jazyk vyplazený a drápy by měl mít vytažené.

„Lev má mít ideální proporce – zdravý, silný, svalnatý s mohutnou hřívou. Logo lva nemá být useknuté – český lev má být vidět celý. Lev má být (z našeho pohledu) vlevo hledící, ve skoku a řvoucí. Lvu nesmí chybět heraldická (svatováclavská) koruna, ideálně zlaté barvy,“ stojí dále v podmínkách. Ty v neposlední řadě také vyžadují, že musí být dvouocasý.

Malý státní znak. | foto: Aleš Rudl / www.prazskestromy.cz

Zadání také řeší písmo. „Textové části loga mohou být vysazeny z nového ‚státního‘ písma – originálně navržený font nebo může jít i o upravené již existující písmo nebo standardní existující písmo,“ uvádí dále podmínky.

V nich se také dále píše, že odborný garant nedoporučuje užívat v popisu loga trikoloru z důvodu obtížného využití bílé barvy na bílém podkladu. „Nicméně v zakázce umožňujeme s trikolorou pracovat,“ stojí mimo jiné v pokynech.

„Nelze často určit, že se jedná o státní správu“

Z analýzy, kterou v loňském roce zpracoval Kabinet digitalizace na Úřadu vlády České republiky, mimo jiné vyplývá, že současný nejednotný styl má negativní dopady. „Nejednotnost a roztříštěnost, barevná nahodilost, nečitelnost, neefektivita, uživatelská nepřívětivost, nesourodost či nelze často určit, že se jedná o orgán státní správy,“ vyjmenovává zápory současného stavu dokument.

Ten současně poukazuje na to, že jednotný styl má například Slovensko či Estonsko a Německo.