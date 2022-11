Ministerstvo zahraničí se zřejmě zbaví zámku Štiřín. Téměř ho nevyužívá

„Štiřín je pro ministerstvo nezisková organizace, nevidíme velký přínos pokračovat ve vztahu tak, jak je nastaven. Cílem je ukončit činnost příspěvkové organizace Štiřín a vyrovnat závazky, které ministerstvo zahraničí má,“ řekl Rubeš. „Zároveň vrátit majetky, to znamená budovy a to, co je s tím spojené, zpět státu,“ dodal.

Podle informací ministerstva na webu ukládá zákon o majetku České republiky resortu povinnost uskutečnit nejprve nabídku vůči ostatním státním orgánům.

Teprve pokud o zámek žádný oslovený subjekt neprojeví zájem, může vláda odsouhlasit trvalou nepotřebnost pro stát. Ministerstvo by pak muselo vypracovat minimálně dva cenové posudky.

Zámek Štiřín v Kamenici u Prahy je zřízen jako státní příspěvková organizace, která spadá pod ministerstvo zahraničí. Slouží jako konferenční středisko nebo jako hotel.

V minulosti byla snaha zámek převést pod správu Sněmovny, která ale neuspěla. Zatímco v minulých letech ministerstvo zahraničí přispívalo na jeho provoz desítky milionů korun ročně, v rozpočtu na příští rok s tím nepočítá.