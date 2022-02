Česko stahuje rodiny diplomatů z Kyjeva, doporučuje opuštění Ukrajiny i Běloruska

Velvyslanectví České republiky v Kyjevě opustí rodinní příslušníci pracovníků, jinak bude fungovat i nadále. V případě zhoršení situace ministerstvo přijme další opatření.

Rusko v posledních měsících shromáždilo u ukrajinských hranic desítky tisíc vojáků. Vyvolalo tím obavy Kyjeva i Západu, že se připravuje na vojenskou ofenzivu proti Ukrajině.

S ruským prezidentem Vladimirem Putinem proto podle Elysejského paláce měl hovořit francouzský prezident Emmanuel Macron. Kreml avizoval také telefonát Putina s americkým prezidentem Joem Bidenem.

„Podle mého názoru by neměli jednat odděleně, ale měli by jednat prezident Macron, německý kancléř (Olaf Scholz) a americký prezident Biden s ruským prezidentem. Doufejme, že se to pohne lepším směrem, ale zatím jsou velké deklarace, harašení zbraněmi a není to dobře. Myslím, že lidi z toho nejsou šťastni a pevně doufám, že se nedožijeme něčeho, co se tady predikuje. Neumím si to představit, byla by to tragédie,“ řekl k riziku války kvůli Ukrajině bývalý premiér Andrej Babiš.

Server Politico s odvoláním na tři oficiální zdroje z Washingtonu a Evropy napsal, že by ruská invaze mohla začít ve středu 16. února. Krize se vyostřila natolik, že USA vydaly pokyn k evakuaci části diplomatů z Kyjeva. Stavy na zastupitelských úřadech na Ukrajině snižuje i Rusko. Moskva ovšem popírá, že by měla v úmyslu Ukrajinu napadnout.