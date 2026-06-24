Vojtěch představil plánované změny ve zdravotnictví. Zahrnují digitalizaci i úspory

Média již dříve informovala, že korespondence premiéra obsahovala osm prioritních bodů – zavedení povinné elektronické žádanky či sdílení dat mezi lékaři a pojišťovnami. Premiér tlačil i na rozšíření jednodenní chirurgie a celkovou proměnu nemocniční sítě.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch společně s ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislavem Duškem proto ve středu představil jednotlivá opatření týkající se modernizace zdravotnictví.
Prvním krokem je zavedení elektronické žádanky jako povinného nástroje, jehož spuštění se předpokládá 1. července příštího roku. Začátkem roku 2027 by pak mělo být připojeno 70 procent poskytovatelů.
Dalším milníkem je 1. leden 2029, kdy je plánováno povinné vedení elektronické zdravotnické dokumentace. „Vznikají registrované výměnné sítě a sdílený zdravotní záznam, díky němuž budou lékaři schopni vidět informace o vyšetřeních,“ doplnil ministr.
Chceme, aby obíhala data, a ne pacient
„To je to, kam směřujeme. Aby pacient neobíhal s papíry od lékaře k lékaři,“ dodal.
Vojtěch také uvedl, že plánovaná novela je přípravou na povinnosti vyplývající z nařízení o Evropském prostoru pro zdravotní data (EHDS). „Je to něco, k čemu jsme zavázáni jako členský stát Evropské unie. Jde o nařízení, které musíme implementovat do českého právního řádu.“
Implementace EHDS má probíhat až do roku 2031, přičemž první fáze bude součástí připravované novely. Pokud ji Sněmovna schválí během září, mohla by podle Vojtěcha začít platit do konce letošního roku, případně začátkem příštího.
Dalším bodem je vytvoření jednotného systému sdílení laboratorních výsledků, který by podle resortu zlepšil návaznost péče. Cílem je propojit data od poskytovatelů tak, aby je viděly i zdravotní pojišťovny.
„Pacient je poslán na krev jedním poskytovatelem, pak druhým. Poskytovatelé si výsledky laboratorních vyšetření vzájemně nevidí, nevidí je ani pacient a nemá je nikde dostupné. To se také mění,“ popsal ministr.
Propojení zdravotních a sociálních dat podle Vojtěcha pomůže i v reakci na stárnutí populace a při plánování dalších kapacit.
„Čeká nás nejrychlejší stárnutí populace v historii této země během následujících 15 let. Propojení pomůže i péči o chronicky nemocné pacienty, například v případě rozsáhlých onemocnění,“ uvedl.
Vojtěch označil novelu za „novou etapu elektronizace českého zdravotnictví“ a věří, že na konci současného volebního období bude možné říct, že české zdravotnictví je skutečně digitalizované.
Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška novela výrazně napomůže budování datové základny v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), do nějž se rozšíří i přístup zdravotních pojišťoven.
„Posílíme mezirezortní integraci a dostupnost dat – a to i s výzvou pro ministerstvo školství, nejen práce a sociálních věcí. Posílíme také datovou základnu pojišťoven, protože není optimální, aby laboratorní výsledky měl u sebe jen ÚZIS a nikdo jiný,“ uvedl Dušek.
Záměrem je sdílet data v reálném čase se zdravotními pojišťovnami a napomoci tak lepší organizaci péče.
Zmínka padla i o možném úbytku duplicitních vyšetření. Podle ředitele Národního centra elektronického zdravotnictví Petra Foltýna by to mohlo přinést úspory v řádu miliard korun.
„Zahájili jsme velmi intenzivní komunikaci s pojišťovnami. Jejich napojení na systém tak, aby se dostaly k datům a mohly s nimi pracovat, je teď nejvýznamnější agendou v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Budeme na tom pracovat tak, abychom panu ministrovi mohli předložit reálné odhady úspor,“ sdělil Foltýn.