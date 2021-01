Vakcíny v Česku docházejí. Přerušte očkování první dávkou i rezervace, doporučuje nemocnicím ministerstvo

PRAHA Ministerstvo zdravotnictví doporučilo přerušit na dva týdny očkování proti covidu-19 první dávkou a pozastavit rezervace. Vyhodnotit situaci v konkrétním regionu musí primárně krajský koordinátor, řekla ve středu mluvčí ministerstva Barbora Peterová.

Ministerstvo zdravotnictví doporučilo přerušit na dva týdny očkování proti covidu-19 první dávkou a pozastavit rezervace. Vyhodnotit situaci v konkrétním regionu musí primárně krajský koordinátor očkování, uvedla ve středu mluvčí ministerstva Barbora Peterová. Důvodem je nedostatek vakcíny a nutnost podání druhé dávky těm lidem, kteří už dostali první.

„Přerušení očkování první dávkou a pozastavení rezervací na očkování první dávkou doporučuje ministerstvo zdravotnictví utlumit po dobu následujících 14 dnů,“ uvedla mluvčí. Vyhodnocení situace v daném kraji podle ní náleží primárně krajskému koordinátorovi očkování.

Podle Peterové bylo rozhodnuto, že aplikace prvních dávek bude pozastavena v Praze a případně v dalších krajích, které nemají dostatek vakcíny. Na doporučení ministerstva dnes upozornil Radiožurnál s odvoláním na středočeskou hejtmanku Petru Peckovou (STAN). Některé kraje, včetně středočeského, zrušily zarezervované termíny pro seniory, kteří se už k očkování zaregistrovali.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v neděli řekl, že naočkování nejrizikovější skupiny, do které patří lidé nad 80 let a zdravotníci, bude mít proti původnímu plánu zpoždění zhruba o měsíc. Původně mělo skončit v únoru, potrvá ale nejspíš do konce března. Blatný také řekl, že není důvod k tomu, aby si některé nemocnice schovávaly vakcíny do zásoby, když chtějí mít jistotu, že jich budou mít dostatek na druhou dávku.

Podle zveřejněných dat o očkování bylo v ČR podáno více něž 222 000 dávek vakcíny. Kompletní i s druhou dávkou má přes 17 600 osob. Nejvíc dávek vakcíny bylo naočkováno v Praze, zdravotníci jí tam podali téměř 60 000 dávek. Následuje Jihomoravský kraj se zhruba 30 000 dávkami a Moravskoslezský kraj s 24 000 dávkami. V šesti krajích jich bylo méně než 10 000, nejméně v Karlovarském kraji (3900). Kraje si stěžovaly na nespravedlivé rozdělování vakcíny, nyní už má podle ministerstva vycházet z počtu seniorů registrovaných k očkování a obyvatel nad 65 let.

Firma Pfizer/BioNTech od minulého týdne zhruba o pětinu snížila počty dávek, které do Česka dodává. Chce výrobní kapacity navýšit, uzavírá smlouvy o využití jejich kapacit s dalšími farmaceutickými firmami. Omezení má trvat zhruba do poloviny února, pak firma dodávky vyrovná a v dalších měsících navýší.

Lednové dodávky proti původním plánům z vakcinančí strategie omezila na čtvrtinu také firma Moderna, v příštím měsíci ale dodá 110 000 dávek místo původně avizovaných 80 000. Kvůli úpravám složení chce dodávky zpočátku omezit i firma AstraZeneca, jejíž žádost o podmínečnou registaci pro užití ve státech EU bude Evropská léková agentura (EMA) projednávat v pátek.