Vojtěch shání šéfy nového úřadu. S přísnější protidrogovou politikou začne od července

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  13:25aktualizováno  13:25
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Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). (18. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ministerstvo zdravotnictví začalo hledat vedení své nové sekce duševního zdraví a závislostí, která vznikne od července z přesouvaného vládního odboru protidrogové politiky a z oddělení duševního zdraví. Najít chce sekčního ředitele či ředitelku i šéfy či šéfky dvou odborů.

Pozice plánuje obsadit v červenci či srpnu. Vyplývá to z podmínek výběrových řízení, která resort vyhlásil. Podle zveřejněných požadavků má vedení sekce u duševního zdraví koordinovat postup napříč resorty, v protidrogové politice se koordinace zmiňuje jen u rozdělování dotací adiktologickým službám.

O přesunu protidrogové politiky a oddělení duševního zdraví z gesce premiéra Andreje Babiše (ANO) pod ministerstvo zdravotnictví rozhodl kabinet v polovině května bez předchozího projednání se zaměstnanci, experty a svými vládními radami. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém končí.

Vznikne z odboru protidrogové politiky

Babiš ohlásil zpřísnění přístupu. Domácí i zahraniční odborníci před obratem kurzu i přesunem varovali, navrhovali jiná řešení. Obávají se zhoršení situace, omezení pomoci, rozšíření černého trhu či infekcí. Podle vlády bude nový model efektivnější, činnosti nebudou duplicitní a pod jednou střechou budou úředníci lépe spolupracovat.

Nové odbory duševního zdraví a politiky závislostí nebudou sídlit na ministerstvu zdravotnictví, ale v budově ministerstva práce.

Nová sekce duševního zdraví a závislostí vznikne z vládního odboru protidrogové politiky s jeho Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti a z vládního oddělení politiky duševního zdraví. K nim by se mělo přidat ministerské oddělení inspektorátu omamných a psychotropních látek, o jeho dosavadním vedoucím Petru Novákovi se mluví jako o možném vrchním řediteli nové sekce.

Podle požadavků má sekční ředitel či ředitelka zajistit „komplexní výkon“ přebíraných agend a plnění dosavadních úkolů a mezinárodních závazků „v rozsahu převáděných finančních prostředků“.

Podmínkou je bezpečnostní prověrka

Koordinovat má dotační řízení pro adiktologické služby. U duševního zdraví má pak zajistit meziresortní koordinaci zdravotnictví, školství, práce a sociálních věcí, spravedlnosti, vnitra a financí, stojí v podmínkách.

Hlásit se mohou do 9. července občané Česka a EU s vysokoškolským vzděláním, kteří v posledních 15 letech aspoň tři roky vykonávali podobné činnosti a nejméně dva roky byli ve vedoucí funkci. Podmínkou je bezpečnostní prověrka na stupeň Důvěrné. Do výběrových řízení na ředitele či ředitelku odboru duševního zdraví a odboru politiky závislostí je možné podávat přihlášky do 10. července.

Počet a druh pracovních a služebních míst na úřadech upravuje takzvaná systemizace, kterou schvaluje vláda. Vyhlášená výběrová řízení dokládají, že materiál kabinet už přijal. V programu zasedání a v usneseních se ale neobjevil.

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