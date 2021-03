‚Dlouhodobým slídilem‘ roku je ministerstvo zdravotnictví. Anticenu dostali i dva poslanci ANO

Praha Anticenu Velkého bratra za loňský rok mají ministerstvo zdravotnictví, společnost Cogniware a poslanci ANO Monika Červíčková a Jiří Mašek. V 16. ročníku soutěže o největšího slídila jim je udělila porota neziskové organizace Iuridicum Remedium (IuRe).

Ministerstvo zdravotnictví získalo anticenu za sérii pochybení při nakládání s osobními údaji v průběhu epidemie, společnost Cogniware za vývoj sledovacího systému. Poslance organizace vybrala za návrh na zavedení povinného registrování rodných čísel lidí nakupujících anonymní SIM karty. Vyjádření ministerstva zdravotnictví i dalších držitelů anticeny zjišťuje ČTK.



Ministerstvo zdravotnictví získalo anticenu za „dlouhodobého slídila“, a to mimo jiné za návrh novely zákona o veřejném zdraví, podle kterého má hygienická služba získávat data o pohybu lidí od mobilních operátorů. Ministerstvo také podle IuRe nařídilo hygienickým stanicím zasílat údaje o lidech v karanténě policii. Třetí největší pochybení ministerstva organizace vidí v nastavení formulářů na antigenní testování a očkování, v nichž podle ní byly zakomponovány sledovací prvky různých společností, jako jsou Google a Seznam.

Cenu za úředního slídila získali Červíčková a Mašek za pozměňovací návrh k vládní novele zákona o elektronických komunikacích, podle kterého by prodejci předplacených SIM karet měli právo získávat rodná čísla zákazníků, kteří si kupují předplacené SIM karty do mobilních telefonů. U cizinců by pak směli získávat údajů více, například jejich jména, data narození nebo bydliště. Tyto údaje by předávali operátorům.



„Firemním slídilem“ se stala česká společnost Cogniware, která podle IuRe vyvíjí sledovací systém Cogniware Insights a dodává ho autoritářským režimům, například do Saúdské Arábie nebo Jordánska. Systém podle organizace obsahuje celou řadu modulů na rozpozávání tváře, hlasu nebo emocí. Cogniware ale nemá kontrolu nad tím, jakým způsobem je systém využíván, tvrdí IuRe. Podle dřívějších informací médií firma spolupracuje i s českou policií.



Evoluční biolog Jaroslav Flegr z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který získal anticenu za výrok Velkého bratra, podle IuRe v příspěvku na Facebooku uvedl, že státním orgánům by mělo být povoleno využívat neanonymizované informace o poloze osob z mobilních telefonů a také informace o jejich bankovních transakcích. Takový zásah do soukromí podle Flegra umožnil rozvinutým asijským státům zefektivnit vyhledávání nově nakažených a porazit epidemii. Ředitel IuRe Jan Vobořil ale dodal, že Flegra nechce organizace nijak dehonestovat a oceňuje jeho osvětovou činnost v době epidemie.



IuRe zároveň poskytla novinářům i Flegrovu reakci. V ní profesor uvedl, že příspěvek zveřejnil pouze na svém facebooku, a to v rámci promoce dotazníku, v němž zjišťoval názor veřejnosti na podobné otázky.

„Uvedl jsem ho výslovně tím, že je kontroverzní a že se spoustě lidí včetně mých přátel líbit nebude. Důrazně jsem v něm upozornil na nutnost pečlivě regulovat takový zásah do občanských práv zákonem a navrhl, aby byl příslušný zákon připravený v předstihu, případně byl přejatý z legislativy některé demokratické země (tedy jistě nikoli Číny),“ reagoval Flegr. Doplnil, že podle něj je, více než otevření podobné diskuze o závažném etickém problému, nebezpečnější snaha o její umlčení. Zároveň však ocenil snahu IuRe upozorňovat na tendence státu narušovat soukromí a svobody občanů.

Porotci udělují i pozitivní cenu Edwarda Snowdena tomu, kdo se v uplynulém

roce zasloužil o ochranu soukromí. Získala ji disentní, neboli nesouhlasná stanoviska soudkyně Ústavního soudu Kateřiny Šimáčkové. První bylo stanovisko k nálezu Ústavního soudu, který v květnu 2019 posvětil plošný sběr metadat o elektronické komunikaci. Druhé bylo vydáno k nálezu, který posvětil stávající fungování systému zdravotnických registrů z listopadu 2020.

Toto ocenění organizace pouze vyhlásila, Šimáčková si ho nepřevezme. V reakci uvedla, že jako soudkyně musí dbát na to, aby aby nebyla narušována důvěra veřejnosti v nestranné a spravedlivé rozhodování soudů a pravidla profesní etiky jí nedovolují přijímat ocenění za to, jak vykonává soudcovskou funkci.