Ministerstvo zdravotnictví nařídilo domovům pro seniory a LDN kontrolovat pacientům teplotu

Praha Ministerstvo zdravotnictví nařídilo mimořádným opatřením domovům pro seniory a podobným lůžkovým zařízením vyčlenit pro případně nakažené desetinu své kapacity, musí mít zvláštní sociální zařízení. Musí také ráno a večer všem klientům měřit bezkontaktními teploměry teplotu, zakázané je společné stravování nebo aktivity.

Více kontrolovat svůj zdravotní stav musí také zaměstnanci. Novinářům to v pátek řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Na otestování všech klientů podle něj není kapacita.

„Současná kapacita je asi 5000 vzorků za den, když se zapojí akademická pracoviště, stoupne na 10 000 za den,“ uvedl k tomu předseda Ústředního krizového štábu a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Ministerstvo původně opatření lůžkovým zařízením pro seniory doporučilo, nově jsou pro ně povinná. „Domníváme se, že je lépe, když pacienti zůstanou v izolaci ve svých zařízeních. Naším zájmem je, aby nebyli hospitalizováni v zařízeních akutní lůžkové péče, tam mají být soustředěni lidé se závažným průběhem, kteří potřebují péči lékařů,“ řekl ministr.

Některá zařízení sociálních služeb se podle Prymuly snaží „zbavit“ nakažených seniorů s COVID-19 tím, že je chtějí umístit do nemocnic. „Během včerejška bylo jen k nám do nemocnic převezeno osm pacientů z takových zařízení, dnes šest,“ řekl na tiskové konferenci ředitel Thomayerovy nemocnice v Praze-Krči Zdeněk Beneš. Může to podle ně zahlcovat kapacitu pro vážnější případy, o ty jsou nemocnice podle Beneše připravené se vždy postarat.

Pokud zařízení sociální péče kapacitně či personálně péči o nakažené seniory nezvládala, vyčlení se pro ně místa v nemocnicích. Pokud by se pro izolaci nakažených seniorů vybudovala nová zařízení, byl by podle Vojtěcha problém je vybavit personálem.

Podle Prymuly musí být striktně oddělený personál, který bude pečovat v domovech pro seniory o nakažené, od zaměstnanců pečujících o zdravé. „Musí mít také všechny potřebné ochranné pomůcky,“ uvedl.