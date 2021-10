Méně hrazených testů s kratší platností. Vojtěch chce kvůli očkování složitější testování proti covidu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Epidemie se nevyvíjí dobrým směrem. Čísla rostou, ale celková zátěž nemocnic je zatím nízká, aktuálně okolo tří procent JIP,“ řekl Vojtěch v úvodu s tím, že aktivovali krajské koordinátory, aby resort zdravotnictví měl aktuální data.

Situace se podle Vojtěcha zhoršila nesporně kvůli nízké proočkovaností. „Aktuálně je na 67,5 procentech, ale v poslední době zaznamenáváme vzrůstající zájem o očkování,“ uvedl. Situace se podle něj s podzimním obdobím může zhoršovat a apeloval především na lidi ve věku nad 65 let, aby s očkováním neotáleli. V Česku stále zhruba čtyři miliony lidí nemají očkovaní, z toho je asi 400 tisíc seniorů.



Také podle šéfa ÚZIS Duška je hlavním problémem nízká proočkovanost. „Čísla rostou a i kdyby se nyní stal zázrak, tak virus bude mít brzdnou dráhu dva, tři týdny,“ dodal.

Na posilující třetí dávku budou mít od 18. října nově nárok lidé po uplynutí šesti měsíců od dávky druhé.



„Určitě by nebylo vhodné, abychom zavedli nějaká opatření, která by pak budoucí vláda chtěla pozměnit,“ řekl Vojtěch k potenciálním restrikcím. Nyní je podle něj stěžejní zvýšit kontrolu stávajících opatření.

Dodal ale, že chce navrhnout, aby PCR test byl platný tři dny a antigenní test jeden den. Podle Svrčinové byla platnost testů dosud významně vyšší než v okolních zemích. Zkrátit by se měla také karanténa ze 14 na sedm dní s negativním PCR testem, Vojtěch tak chce ulehčit rodičům školáků.



Podle hygieničky Svrčinové hygienické stanice zaznamenaly celkem 244 ohnisek nákaz. Nacházejí se podle ní nejčastěji na pracovištích, ve školách a v rodinách. „K dnešnímu dni bylo od září 2 421 pozitivních žáků ve školách, 12 tisíc žáků bylo dáno do karantény. 75 procent pozitivních osob je vytrasováno do 24 hodin, do 48 hodin je to 95 procent nakažených,“ uvedla. Dodala, že hygienické stanice provedly na 45 tisíc kontrol epidemických opatření.

Stát zatím nepřipravuje plošná omezení, jako bylo před rokem uzavření škol a restaurací. Chce ale zkrátit platnost testů na koronavirus i délku karantény. V pondělí má další postup projednat vláda.

„Zkrácení platnosti testů by mohlo lidi motivovat k očkování,“ uvedla hlavní hygienička Pavla Svrčinová. V okolních státech je podle ní platnost testů podstatně kratší. V Německu se od srpna zkrátila na 24 hodin u antigenního testu a 48 hodin u PCR. Na Slovensku platí PCR test 72 hodin a antigenní 48 hodin. V Rakousku je platnost testů stejná, jako ministerstvo nově navrhuje pro ČR.



Mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl ve čtvrtek řekl, že kratší by mohla být také karanténa lidí po kontaktu s nakaženým, pokud by byla ukončená PCR testem.

Ministr školství Robert Plaga na Twitteru ve čtvrtek uvedl, že prosazuje její zkrácení ze dvou týdnů na jeden. Podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové budou nová karanténní pravidla budou v platnosti od 25. října.

Možnost ukončit karanténu negativním testem mají i Slovensko, Rakousko a Německo. V Německu nejdříve pátý den PCR testem nebo po sedmi dnech antigenním, v Rakousku po deseti dnech u lidí nakažených a po pěti dnech u kontaktů. Na Slovensku lidé bez příznaků mohou na test po pěti dnech.

Lidí s pozitivním testem na covid v tuzemsku v posledních několika dnech trvale přibývá. Ve čtvrtek zdravotníci odhalili 1 534 případů, nejvíce tento týden a zhruba o 550 více než před týdnem. Stoupá i počet hospitalizovaných, nemocniční lůžka aktuálně obývá 448 pacientů. Sedmidenní incidence stoupla na hodnotu 73,87 a reprodukční číslo na 1,33.



Plošná protiepidemická opatření se však podle Svrčinové nechystají. Pokud by se epidemická situace zhoršovala, bude se podle ní zvažovat například uznávání antigenních testů, které už některé země pro prokázání bezinfekčnosti nepoužívají. Výrazné zhoršení by podle ní mohlo vést i k tomu, že nebudou uznávány žádné testy, jen očkování nebo prodělaná nemoc.

„I na úrovni Evropského společenství se diskutuje, že za plně chráněné budou považovaní lidé po třetí dávce,“ dodala. Podobný požadavek zavedl pro přijíždějící do země Izrael.