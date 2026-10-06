Situaci sledujeme, riziko je velmi nízké. Vojtěch promluvil o plicním moru v Rusku

Laborantka Irkutského vědecko-výzkumného ústavu pro boj s morem podle ruských úřadů zemřela z neznámých příčin. O tom, že žena podlehla nákaze plicním morem, píší ruská média, úřady ale výskyt moru nadále popírají.
„Neděláme žádné konkrétní kroky, ale jsme v kontaktu s příslušnými autoritami,“ řekl novinářům ministr. Situace je podle něj komplikovaná. „Je otázka, jaké všechny informace se dostávají na veřejnost a kde je pravda, což ne vždycky je u těchto zemí jednoznačné,“ dodal.
Světová zdravotnická organizace (WHO) označila v souvislosti s podezřením na mor v Rusku ohrožení pro dotčenou zemi za nízké a pro Evropu za velmi nízké, uvedla dnes agentura AFP. Ruské úřady už identifikovaly osoby, které byly v kontaktu se zesnulou laborantkou irkutského institutu pro boj s morem, a uvedly, že žádná z nich nemá příznaky nákazy, sdělila WHO podle agentury Reuters.
„Plicní forma moru je infekce způsobená bakterií Yersinia pestis, který může způsobit skutečně extrémně těžký zápal plic,“ řekl ve videu, která má ČTK k dispozici, předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP a primář Plicní kliniky ve Fakultní nemocnici Hradec Králové Vladimír Koblížek.
„Tento zápal plic je ale dobře léčitelný antibiotiky, která jsou v naší zemi dobře dostupná,“ dodal s tím, že riziko je nízké i díky tomu, že v současné době neexistuje přímé letecké spojení s Ruskem.
Plicní mor patří podle WHO mezi nejsmrtelnější infekční choroby. Může se šířit vzduchem mezi lidmi nebo se přenášet ze zvířat na člověka. Jeho příznaky jsou horečka, bolesti hlavy a obtížné dýchání. V Rusku od roku 2017 nezaznamenali žádný případ moru u lidí, napsal dříve server The Moscow Times.