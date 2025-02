Ministerstvo uznalo smrt dívky jako následek očkování, rodina dostane odškodné

Anežka byla před očkováním zcela zdravá a podle rodičů se u ní neprojevily žádné závažné reakce na předchozí dávky vakcín. Podle doporučení pediatričky pak dostala dívka třetí dávku povinné hexavakcíny Infanrix hexa a také třetí dávku vakcíny Prevenar 13 proti pneumokokům. Po jejich aplikaci se však zdravotní stav holčičky rychle zhoršil. Den po očkování, konkrétně 17. listopadu 2022, u ní dokonce došlo k zástavě dechu.

I přes okamžitou lékařskou pomoc a převoz do pražské Fakultní nemocnice Motol děvčátko zemřelo kvůli otoku mozku, informoval poprvé server Seznam Zprávy. Lékaři z FN Motol ve zprávě o zemřelé uvedli, že děvčátko zemřelo právě kvůli otoku mozku s podezřením na komplikace po očkování. Neshledali nic jiného, co by mohlo její smrt vysvětlovat.

Přestože rodiče z úmrtí své dcery neviní zasahující lékaře a uznávají, že jejich dceři nebylo možné pomoci, kritizují nesrovnalosti v postupu státních úřadů. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) totiž původně uvedl, že neexistují dostatečné důkazy o přímé souvislosti mezi očkováním a smrtí holčičky. A to přesto, že nedokázal jasně vysvětlit, na základě jakých informací k takovému zjištění došel.

Den po Anežčině úmrtí SÚKL pozastavil výdej vakcín dané šarže. Vysvětlil to však pouze tím, že se u přípravku vyskytly nežádoucí účinky. Měsíc nato pak opět vrátil vakcíny do oběhu, píše Deník N.

Extrémně vzácná komplikace

Postup lékového ústavu kritizovali rodiče zesnulé holčičky i experti, kteří požadovali podrobnější prošetření případu. „Chtěli jsme, aby se o tom v odborné veřejnosti mluvilo a aby lékaři o případu věděli a měli v povědomí, že tato komplikace, i když je tak extrémně vzácná, se může vyskytnout,“ řekla Deníku N matka zesnulé dívky, pediatrička Terezie L.

Rodiče dívky se rozhodli celou situaci řešit právní cestou a podali žádost o odškodnění podle zákona z roku 2020 o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Ministerstvo zdravotnictví po pečlivém posouzení dospělo vůbec poprvé v historii k závěru, že smrt dívky byla skutečně důsledkem postvakcinační encefalitidy, a rozhodlo, že rodině náleží odškodnění ve výši tří milionů korun.

„Ministerstvo zdravotnictví vychází ze zákonné domněnky, že Anežčiny zdravotní komplikace vedoucí k následnému úmrtí byly způsobeny povinným očkováním,“ uvádí ministerstvo v dokumentu, který má Deník N k dispozici. Mluvčí resortu Jan Řežábek zároveň potvrdil, že se jedná o vůbec první případ uznání náhrady újmy podle zákona č. 116/2020 Sb.

Podle odborníků je tento případ významný nejen pro rodinu zesnulé dívky, ale i pro širší veřejnost, protože ukazuje, že i vzácné nežádoucí účinky mohou být uznány a kompenzovány. Právní zástupkyně rodiny, Barbora Steinlauf, zdůraznila, že se jedná o ojedinělý krok ministerstva, který může mít širší dopad na budoucí případy.

Anežčiny rodiče se i přes tento traumatizující zážitek rozhodli pokračovat v očkování svých dalších dětí. Dodnes však kritizují úřady za to, že případ dostatečně neprošetřily a nezveřejnily informace o možných rizicích. „Je pro nás zadostiučinění, že ministerstvo uznalo tuto souvislost. Žít s tím, že nemůžeme říkat nic nahlas, protože šíříme spekulace, je absurdní,“ dodala matka holčičky.

Případ bude projednán i na nadcházejícím pediatrickém kongresu v Českých Budějovicích. Rodiče doufají, že odborníci budou věnovat větší pozornost možným rizikům spojeným s vakcinací. Experti přitom zdůrazňují, že většina dětí reaguje na očkování pouze běžnými vedlejšími účinky a že tento případ je extrémně vzácný.