Spustí kauza Motol nové kontroly nemocnic? Válek představí další postup

Válek na konci února na tiskové konferenci oznámil, že ministerstvo provádí audity nejen v Motole, ale také v dalších přímo řízených nemocnicích. Podle něj ale úřad nemá možnost odhalit korupci standardními kontrolními procesy.

„Kontroly nedělá jenom ministerstvo zdravotnictví. Stejné provádí ministerstvo financí a Nejvyšší kontrolní úřad,“ řekl Válek v rozhovoru pro iDNES.cz v polovině března. „Pokud vím, nikdo – ani ministerstvo financí, ani NKÚ, ani my – nenašel nic, co by zavdávalo důvod k podání trestního oznámení nebo jakémukoliv jinému kroku,“ dodal.

Také ředitel ministerského Odboru přímo řízených organizací Jan Michálek na konci února řekl, že ministerstvo o podvodech v Motole nevědělo. Resort podle něj může mít vhled do zakázek, které jsou součástí dotačního programu. Do těch běžných, které nemocnice financují z vlastních zdrojů, ale nevidí.

V souvislosti s kauzou Motol obvinila policie 18 lidí. Soud poslal do vazby bývalého ředitele Miloslava Ludvíka. Pod jeho vedením získala motolská nemocnice téměř 8,5 miliardy korun z evropských fondů. Ze státního rozpočtu na jejich dofinacování čerpala další stovky milionů korun. Vyplývá to z údajů nemocnice, ministerstva zdravotnictví a jednotlivých evropských fondů.

Kromě Ludvíka skončil ve vazbě také jeho náměstek Pavel Budinský či nyní již bývalý šéf České unie sportu Miroslav Jansta.

Vedením nemocnice ministr pověřil náměstkyni Lucii Valentovou-Bartákovou. Od ní chtěl zkontrolovat interní procesy a nastavení vnitřního chodu nemocnice.

Ministerstvo zdravotnictví spravuje 11 fakultních nemocnic, spadá pod něj také Nemocnice Na Homolce či psychiatrické nemocnice pro dospělé i děti.