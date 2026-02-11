„Ta holčička mu přijde roztomilá.“ Video varuje před sdílením fotek dětí

Stačí jediné kliknutí a nad fotografiemi či videi svých dětí ztrácejí rodiče veškerou kontrolu. Ministerstvo vnitra společně s policií varuje, že obsah sdílený na internetu mohou jiní lidé zneužít, a to v kontextu sexuálního obsahu. Na riziko upozorňuje nový klip, v němž muž onanuje nad snímky malé holčičky.

„Hádej, co dělá tenhle člověk. Ta holčička mu určitě přijde roztomilá, ale tak nějak jinak. Co když je to zrovna ta, kterou sdílíš ty? Uloží si ji do sbírky a pošle podobným jako on. Jedno kliknutí a už nad tím nemáš žádnou kontrolu,“ varuje video, které se zaměřuje na problematiku digitální stopy dětí.

Jeho cílem je upozornit, že rodiče mohou nad nevinnými fotografie a videi, jež sdílí na sociálních sítích či v uzavřených online skupinách, snadno ztratit kontrolu.

Krátký spot vznikl v souvislosti s letošním ročníkem Dne bezpečnějšího internetu, který se uskutečnil v úterý pod heslem „To nevymažeš: nejen o dětské nahotě online“. Mezinárodní iniciativa poukazuje na rizika digitálního prostředí a podporuje bezpečné chování dětí, mladých lidí i dalších ohrožených skupin na internetu.

Ministerstvo vnitra dlouhodobě upozorňuje, že mravnostní kriminalita patří k nejvíce skrytým formám trestné činnosti a oficiální statistiky zachycují pouze zlomek jejího skutečného rozsahu. To se promítá také do digitálního prostředí.

„​Data, ale i konkrétní případy z help linek a poraden jasně ukazují na dramatický nárůst sexuálně motivovaného obsahu týkajícího se dětí v online prostředí a na jeho závažnost. Podtrhují tak nezbytnost systematické prevence, která je hlavním nástrojem v boji proti této závažné trestné činnosti,“ uvedl ředitel odboru prevence kriminality Michal Barbořík.

Podtrhl, že naprosto nezbytná pro správně cílenou prevenci a osvětu je spolupráce všech relevantních partnerů – veřejné správy, vědecké a akademické sféry, neziskových organizací i soukromého sektoru.

Vedoucí odboru prevence Policejního prezidia Zuzana Pidrmanová zdůraznila, že prevence v oblasti online rizik musí reagovat na aktuální chování dětí a dospělých v digitálním prostředí. „Důležitá je především včasná osvěta a srozumitelné informace pro rodiče, pedagogy i samotné děti,“ dodala.

