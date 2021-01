Blatný tvrdil, že Česko vyšlo testování na covid na 25 miliard korun. Údaje budí rozpaky, smlouvy mluví totiž jinak

Praha Testování na koronavirus stálo stát podle nedělního výroku ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) 25 miliard koron. Kolem této sumy jsou ale pochybnosti, podle Registru smluv je tato částka mnohonásobně menší.

„Uvědomte si, že jsme za minulý rok utratili asi dvacet pět miliard korun jen za testování,“ pronesl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. A přesto, že se jej moderátor znovu zeptal, zda uvedl částku správně, ministr Blatný na svém tvrzení trval.

Server iDnes.cz v Registru smluv, kde musí být založeny všechny smlouvy státních institucí na nákupy nad padesát tisíc korun, dohledal, že ministerstvo zdravotnictví utratilo k neděli za testy zhruba jednu miliardu korun.

Další instituce pak hlásí útraty, které se pohybují ve stovkách milionů korun, nicméně k desítkám miliard není ani tak možné se dopočítat. Přestože má aktuálně dvě další otevřené poptávky také například Správa státních hmotných rezerv, ani ty nebudou stát více než milion korun.

Číslo je nereálné, i pokud by stát hradil všechna testování

Testy PCR, jejichž cena v loňské roce dosahovala až 2 900 korun, přičemž letos se padla k 1 109 korun, jsou sice často placené z veřejného zdravotního pojištění, nicméně velké množství z více než čtyř milionů testů si zaplatili lidé sami, píše server iDnes.cz. Platbu z veřejného zdravotního pojištění mají totiž zajištěnou pouze ti, kteří dostanou žádanku od svého lékaře. Naopak tací, kteří se potřebují pouze pro vlastní potřebu ujistit, zda jsou pozitivní či negativní, si musí PCR test hradit ze svého.



„Ani v hypotetickém případě, kdy by všechny provedené testy zaplatil stát a to za nejvyšší částku 2 900 korun za test ještě před jejich regulací, se ovšem nedá dopočítat ke zmíněným 25 miliardám korun ministra Blatného. I v tomto případě by šlo o necelých 14 miliard,“ napsal server iDnes po svém průzkumu.



K číslu 25 miliard se nelze dojít ani tehdy, kdy by se do výdajů zahrnulo antigenní testování, která jsou od letošního prosince pro všechny obyvatele zdarma.

K minulé neděli totiž ministerstvo zdravotnictví eviduje 1 371 483 takových antigenních testů, přičemž zdravotní pojišťovny za ně poskytují úhradu 350 korun a každý pojištěnec je může zdarma podstoupit jednou za pět dnů. I pokud by se měla do státních výdajů započítat i tato antigenní testování, jedná se o částku činící necelou půl miliardu korun.

Pokud se pak sečte s dalšími potenciálními výdajemi, dostáváme se k částce zhruba 16 miliard, která však stále neodpovídá 25 miliardám, které uvedl ministr Blatný.

Nejedná se o první kontroverzi v číslech

Již v loňském roce budily účty ministertsva zdravotnictví určité kontroverze. Tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) například nakoupil předražené respirátory z Číny, kdežto ministerstvo vnitra zaplatilo za jednu masku asi 2,79 dolaru, respirátor ministerstva zdravotnictví pak přišel na minimálně 5,7 dolaru.

Také například za čínské ochranné pomůcky, které přišly Česko asi 1,24 miliardy korun, firma do transakce nevykázala podle obchodního rejstříku žádné tržby.